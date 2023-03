Ces peuples ont transformé ma vie en me libérant

« Toutes ces années auprès des peuples autochtones et dans la forêt amazonienne m'ont ouvert les yeux sur les travers de la société occidentale et sur les éléments essentiels au bonheur. Ces peuples ont transformé ma vie en me libérant de nombreux conditionnements. »

Depuis deux décennies, Émilie Barrucand séjourne trois à six mois par an parmi les peuples autochtones de la forêt d'Amazonie. Après avoir relaté ses années d'immersion dans un premier ouvrage, elle nous fait aujourd'hui partager ce que ces peuples lui ont apporté : une certaine forme de sagesse, des modèles inspirants pour faire face aux défis qui se présentent à nous, tant à l'échelle de la planète que dans nos vies personnelles.

À travers des récits de vie partagée avec les Indiens Kayapo, Paresi et Guarani et auprès de leurs plus grands sages, elle met en lumière la manière dont ils appréhendent des thématiques universelles : l'enfance, l'éducation, la famille, le travail, la politique, le leadership, la résilience, le bonheur, la spiritualité...

Elle nous montre que l'on peut vivre de la nature sans la détruire et déjouer les enjeux climatiques en l'observant, avoir une vie équilibrée et heureuse sans surconsommation ni surmenage, être en harmonie avec soi-même, sa famille et les membres de sa communauté, être généreux et solidaire, comment bien accompagner chaque étape de la vie et notamment l'adolescence, s'adapter aux changements et aux événements...

En cela, ce récit constitue d'abord une véritable leçon de sagesse qui, à une époque aussi folle que la nôtre, mérite grandement d'être écoutée.

En complément de ces récits, Émilie Barrucand propose de longs entretiens avec des personnalités comme Ninawa Huni Kuin, président de la Fédération du peuple Huni Kuin, Augostinha Pereira Jaxuka Mirim et Ailton Garcia Karai Mirim, couple de grands chamans du peuple Guarani Mbya, et le chef Raoni, figure internationale de la défense de la forêt amazonienne et des droits des peuples autochtones.

Les éditions du cherche midi nous en proposent les premières pages en avant-première :

Ethnologue engagée, Émilie Barrucand, œuvre depuis 20 ans pour la protection de la forêt amazonienne et la défense des droits des populations autochtones ainsi que pour la préservation de leurs patrimoines culturels. Elle est l'auteur de Wayanga : Amazonie en sursis (le cherche midi, 2005).