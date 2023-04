La Sagesse des gardiens de la forêt

Une véritable leçon de sagesse qui, à une époque en perte de repères, mérite grandement d'être écoutée. " Toutes ces années auprès des peuples autochtones et dans la forêt amazonienne m'ont ouvert les yeux sur les travers de la société occidentale et sur les éléments essentiels au bonheur. Ces peuples ont transformé ma vie en m'aidant à me libérer de nombreux conditionnements. " Depuis deux décennies, Emilie Barrucand vit trois à six mois par an aux côtés de peuples autochtones du Brésil et d'Amazonie, menant des projets pour leur défense et étudiant leurs cultures et leur sagesse. A travers des récits de vie et des entretiens avec les Indiens Kayapo, Paresi, Guarani et Huni Kuin et auprès de leurs plus grands chamans, elle met ici en lumière la manière dont ces communautés appréhendent des enjeux universels tels que l'éducation, la famille, le travail, la spiritualité, la résilience, et nous montre comment vivre de la nature sans la détruire, avoir une vie équilibrée sans surconsommation ni surmenage, être en harmonie avec soi-même et les autres. Voici quelques clefs du bonheur et modèles inspirants recueillis au fin fond de la plus grande forêt tropicale au monde. Là où la générosité, la solidarité, l'équilibre et le respect de chaque être vivant prévalent. Une véritable leçon de sagesse qui, à une époque en perte de repères, mérite grandement d'être écoutée.