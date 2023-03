Philippe Séguy : je sais soigner et je cultive des roses

Je sais l'art des jardins. Je sais soigner et je cultive des roses. Je veux consigner ce que je fais, tout inscrire ici, mes progrès comme mes peines, et à ceux qui se demanderaient pourquoi, je répondrais que mes conseils et mes efforts peuvent servir à d'autres pour qui les roses représentent plus que l'or jaune... »

Royaume de France, 1240. Gatien de Mortery rentre de Terre Sainte, où il a combattu sous les ordres de Thibaut, comte de Champagne. Il est accompagné d'une femme, Morjiane, et d'une fleur, une rose, que Thibaut souhaite cultiver afin de l'offrir à la reine Blanche.

Très vite, Gatien et Morjiane affrontent de grands périls : l'Église, ulcérée par la présence d'une musulmane en terre catholique ; les puissants, prêts à tout pour conserver leurs privilèges ; et la famille de Gatien, que la vengeance rend aveugle, au point de vouloir tuer le couple...

Un roman exaltant, subtil et vif, où se mêlent la délicatesse des roses , l'intolérance et la violence des hommes, et l'amour, celui qui rend fou, sauve les âmes et pardonne aux ignorants... Un roman porté par la plume ciselée et l'imaginaire ancré sur la vérité historique qui font la signature des livres à succès de Philippe Séguy.

Un roman graphique aussi, car illustré d'œuvres inédites conçues pour lui par l'artiste contemporain Laurent Gapaillard.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages en avant-première :

Philippe Séguy, écrivain, historien et journaliste, a déjà publié une vingtaine de livres remarqués. Des romans historiques comme Embrassez la liberté sur la bouche, Stanislas ou un caprice de Joséphine, des romans contemporains comme Portrait de Claire en bleu marine (Fayard) ainsi que des biographies et des essais... Tous salués par la presse. Il participe très régulièrement à des émissions de télévision comme « Secrets d'Histoire » au côté de Stéphane Bern, ou de radio avec Franck Ferrand...

Laurent Gapaillard, dessinateur de grand talent passionné d'histoire, s'est tourné vers un travail d'artiste où la nature s'exprime à travers l'humanité. Il a notamment illustré deux ouvrages de Bertrand Santini Le Yark (2011) et Le Flocon (2020) chez Gallimard Jeunesse, ainsi que les couvertures de la célèbre saga de Christelle Dabos La Passe-Miroir chez Gallimard Jeunesse