Comment la rose est arrivée en France : le grand roman de sa conquête " Je m'appelle Morjiane El Saadawi, je suis née au nord de Damas. Je sais soigner et je cultive les roses. Je veux consigner ce que je fais, tout inscrire ici, mes progrès comme mes peines, car mes conseils et mes efforts peuvent servir à d'autres pour qui les roses représentent plus que l'or jaune... " 1240. Gatien de Mortery revient de Terre sainte où il a combattu sous les ordres de Thibaut, comte de Champagne. A ses côtés, une femme, Morjiane, et une fleur, la rose de Damas dont la splendeur et les senteurs sont encore inconnues en France. Thibaut demande à Gatien de la replanter et de la multiplier. Il veut en faire l'offrande à la reine Blanche, mère de Saint Louis. Son parfum envoûtant n'est-il pas gage d'amour ? Grâce à Morjiane, les plants s'acclimatent sur ces terres champenoises. Alors, les ennemis se lèvent. L'Eglise voit dans cette réussite fabuleuse un pacte signé avec le diable. Les jaloux rêvent de la fortune que cette fleur inestimable leur assurerait. Et d'autres, plus sournois encore, sont décidés à se venger de Gatien. La rose mérite-t-elle qu'on meure pour elle ? Liber Rosae est un livre exaltant, subtil et vif, magnifié par les somptueuses illustrations originales de Laurent Gapaillard. Ce roman nous plonge dans la France du XVIIIe siècle, où tout est possible, sans jamais trahir la vérité historique. Enfin, défiant les siècles, la voix de Morjiane résonne encore et nous apporte de précieux conseils sur la culture de cette fleur mythique.