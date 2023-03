Giorgio Vasta : la lumière aveuglante, la poussière

Des villes fantômes, des ruines industrielles, des vestiges du consumérisme, des lacs morts, des cimetières d’avions, des bâtiments désolés au long de cette remontée vers l’Est où le carnet de photos acides de Ramak Fazel amplifie la sensation d’irréversible présence-absence, où le regard moléculaire de Giorgio Vasta vrille le temps et l’espace, où les vignettes en noir et blanc de Giovanna Silva ne sont plus guère qu’une réminiscence ombrant la ligne du texte ?

Que reste-t-il de ces 8000 kilomètres en jeep rouge à travers la Californie, l’Arizona, le Nevada, le Nouveau Mexique, le Texas et la Louisiane ? On part pour un reportage, avec l’idée d’un guide littéraire et photographique, mais dans le désert tout dérape, les routes zigzaguent, digressent, s’égarent et les points infimes juxtaposés sont la métaphore de nos existences où tout s’efface.

Absolutely Nothing est un livre sur la vacuité, sur l’impossibilité de capturer véritablement le réel, que ce soit avec les mots ou l’image : « La linéarité se perd, le souvenir se mêle à l’oubli, la reconstruction à l’invention ». Un autre territoire s’active : le langage et son dialogue avec l’imaginaire.

L’écriture documentaire glisse dans la fiction, les narrateurs deviennent personnages de roman : Ramak, le photographe, est lui-même une figure picaresque, un « principe de digression et d’excès » avec sa chemise hawaiienne, son ubuesque équipement de camping, son vénérable Rolleiflex et son incroyable aptitude à tout compliquer ; Silva, l’érudite organisatrice, voudrait planifier, rationaliser le voyage, mais non, tout se dérobe, s’esquive.

L’échappée cependant n’est pas triste, elle est curieuse et fantasque, absurde et attentive. Voir ce qui a disparu ne peut se faire qu’avec l’imagination pour ouvrir d’autres voies narratives subjectives. Le journal de voyage et ses accumulations se défont au fil des souvenirs et de la récréation, la photo n’est plus que le saisissement très vague d’un instant incertain, le récit efface les traces et de « absolutely nothing » on passe doucement à « absolutely nobody ».

Le véritable objet de ce voyage comme l’affirme Vasta : « Ce ne sont pas les espaces abandonnés mais la façon dont les personnes s’en vont de notre vie, transformant le temps dans lequel nous vivons en un espace déshabité. »

Que reste-t-il d’un lieu quand les personnes qui y ont vécu s’en vont ? Le néant poudreux, un grain de sable sur la page, un regret…

Les éditions Verdier nous en proposent les premières pages en avant-première :

Giogio Vasta est né à Palerme en 1970. En France, ont parus Le Temps matériel (2010) et Dépaysement (2012) aux éditions Gallimard.