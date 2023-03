Les frais de bouche des enfants royaux à Blois

Après l'exposition de trésors de la bibliothèque du baron Pierre de Crombrugghe au 9 avenue Matignon (Paris) du 17 au 22 mars, la maison de ventes laissera place aux enchères le 23 mars.

À table avec le baron Pierre de Crombrugghe chez Christie's

Ce document de l'époque moderne mesure environ 560 de hauteur et de 115 mm. de largeur (Pliure horizontale médiane. Mouillure brune en marge extérieure.).

Les écrous de la dépense sont des documents de chancellerie, au contenu normalisé et organisé en catégories, qui se succèdent généralement dans le même ordre. Elles dressent le total des frais de bouche et de personnel pour un séjour ou un banquet particulier. Ils sont le premier degré de la comptabilité, enregistrant ce qui est nécessaire pour faire vivre la cour.

A l'exception des exemples connus à ce jour concernant la cour des ducs de Bourgogne, ce document est l'un des rares qui a subsisté jusqu'à nos jours.

Ici, l'écrou a été dressé le « Dimanche XXme jour de decembre lan mil cinq cens cinquante et ung », à l'occasion du séjour de « Messeigneurs les Daulphin et ducs dorl[ean]s et dangolesme la Royne descoce et mesd[ames] filles du Roy à Bloyes ». Le château de Blois fut la résidence privilégiée de la Maison des Enfants royaux au 16e siècle, et les dix enfants de Henri II et Catherine de Medicis y passèrent leurs plus jeunes années, ainsi que Marie Stuart, élevée avec eux.

À la date de cet écrou, en décembre 1551, les jeunes princes et princesses qui y résident sont le dauphin, futur François II, qui a près de huit ans. Mais aussi, son épouse Marie Stuart d'à peine neuf ans, « Mesdames filles du Roy » (Elisabeth et Claude de France, respectivement âgées de six et quatre ans), ainsi que les ducs d'Orléans, futur Charles IX (18 mois), et d'Angoulême, futur Henri III (3 mois).

Les aliments consommés à Blois

Suivant l'ordre établi, ce document détaille donc successivement : la Paneterye, c’est-à-dire les pains et assimilés, fournis ici par un dénommé « Claude Coquaigne » ; l’Eschansonnerye, le domaine du vin, dont une grande partie semble rester en provision ; la Cuisine, avec les gresses, bœuf Royalles, veaulx, moutons, cochons, oyes sauvages, poulletz, perdrix et begasses, œufs.

À la fin de cette catégorie sont aussi listées des dépenses pour des chandelles, ainsi qu’au « pastissier pour ouvrage de four ». Mais aussi : des épices et condiments : sucre, espices, canelle et muscade; la Fruicterie : fruits, mais aussi la cire et les « flambeaulx »; la Fourrière : boisseaux, fagotz, sacs de charbon, ainsi que les dépenses pour le personnel proprement dit. Ici, quatre laquais. Et également pour assurer la préparation des lieux « pour desroy du loegis de la Cuisine comme Gardemangier et salles des chambres ».

Les totaux intermédiaires se trouvent à la fin de chaque catégorie, puis le total général en fin de document : « Somme du Jour deux cent vingt huict Livres deux solz ung denier tournoys », suivi de la signature et d'un contreseing.

Le prix de départ est estimé entre 1000-1500 € , à découvrir à cette adresse.

Crédits photo : dvdbramhall (CC BY-NC-ND 2.0)