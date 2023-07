Abbeville : un cadeau de Charlemagne patrimoine mondial de l'Unesco

Ce trésor s’inscrit dans un corpus de huit manuscrits enluminés de l’École de la Cour de Charlemagne, tous concernés par cet enregistrement au patrimoine de l’UNESCO. Les sept autres sont protégés dans les bibliothèques de Trèves, Bucarest, Londres, Vienne et au sein de la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Une merveille médiévale

L'évangéliaire qui a élu domicile à la Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville fut un présent réalisé par Charlemagne à son gendre, l’abbé de Saint-Riquier (anciennement nommé Centula) Angibert, en 800, année du sacre d’empereur d’Occident. Centula était alors l’un des foyers de la culture médiévale, avec des villes comme Trèves, Lorsch, Tours ou Soissons. Confisqué durant la Révolution française, le manuscrit est transféré à la bibliothèque d’Abbeville.

Le cadeau a été façonné au palais d’Aix-la-Chapelle, capitale du roi des Francs. Charles Iᵉʳ le Grand y avait installé un centre « d’excellence » pour la production artistique, l’école du palais. Elle réunissait « les artistes les plus éminents » du temps, et c’est sous le règne de la plus importante figure du haut Moyen Âge occidental que naît ce qu’on désigne sous le nom de peinture carolingienne.

Dans cette série de huit manuscrits illuminés, a été développé, sur des modèles byzantins et romains, des formes « nouvelles » : « Les manuscrits comptent parmi les œuvres majeures de l’art médiéval », explique la Bibliothèque patrimoniale d'Abbeville. La pièce se caractérise en outre par une grande richesse iconographique. « Lors de leur création et aujourd’hui encore, les manuscrits enluminés de l’école du palais illuminent de leur éclat l’idéal d’unité politique et culturelle de l’Empire carolingien », peut-on lire sur le site de l’UNESCO.

La pièce d’Abbeville accueille les quatre évangiles canoniques, dans la traduction latine du père de l’Église, Saint-Jérôme. De larges enluminures illustrent le texte écrit en lettre d’or en onciale caroline, « écriture d’apparat réservée aux ouvrages de luxe ». Le support de l’ouvrage est en vélin pourpre.

Numérisé en attendant des festivités

« Il contribuera à renforcer le travail de préservation et de valorisation du manuscrit d’Abbeville pour faciliter son accès au plus grand nombre », affirme la bibliothèque qui sauvegarde le trésor historique. L’évangéliaire a fait l’objet d’une campagne de numérisation par la BnF, et sera intégré dans le futur portail numérique des patrimoines de la Ville d’Abbeville.

Outre ce trésor, la Bibliothèque patrimoniale d'Abbeville, inaugurée en 1643, se targue de conserver entre ses murs la charte communale, datée de 1184, qui constitue l’acte fondateur de la ville. « Nous attendons le certificat officiel de l’UNESCO pour organiser un événement autour du manuscrit », conclut l’institution.

Au Moyen Âge, Abbeville est devenue une ville prospère grâce à son activité commerciale et sa production textile, dont la laine. Elle était entre autres renommée pour sa foire annuelle attirant des marchands de toute l’Europe.

À LIRE - De la pudibonderie à la révolte, l'art du vandalisme littéraire

Malgré les vicissitudes de l’histoire, y compris les sièges pendant la guerre de Cent Ans et les destructions causées par les guerres mondiales, Abbeville a préservé son patrimoine séculaire. Aujourd’hui, la ville s’appuie sur son centre-ville médiéval et des sites tels que la collégiale Saint-Vulfran.

Crédits photo : Emmanuelhammel (CC BY-SA 3.0)/Gallica/Bibliothèque municipale d’Abbeville.