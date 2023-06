Lapin tueur, ours jouteur et barde badin : petite chronique du Moyen-Age

« Les comiques se moquaient des rois, des prêtres et des paysans, ils encourageaient même le public à se saouler », affirme James Wade à propos de l'ouvrage. Artistes, compositeurs et humoristes, les bardes tournaient à travers les pays, voyageant de foire en taverne, en passant par les salles seigneuriales, et ce pour divertir la population médiévale avec chansons et autres histoires, explique l'Université de Cambridge.

Les manuscrits étudiés par le docteur James Wade ont été copiés par le clerc Richard Heege dont ils tiennent leur nom. Il fut le tuteur de la famille Sherbrooke, membre de la noblesse du Derbyshire. Ses livrets leur ont d’abord appartenu. Si les ménestrels fictifs sont courants dans la littérature médiévale, il est beaucoup plus rare de croiser des références aux artistes réels comme c'est le cas ici.

De l'ouvrage et de son contenu

Le chercheur s’est en particulier penché sur le premier des neuf livrets de l’ouvrage parlant d’un musicien comique inconnu « qui s’était produit près de la frontière entre le Derbyshire et le Nottinghamshire vers 1480 ». Il insiste sur le fait que « ces textes nous rappellent que les divertissements festifs fleurissaient à une époque de mouvements sociaux grandissants. »

Les trois textes qui composent le livret sont tous humoristiques et conçus pour une performance en direct. Ils comportent des blagues pour plaire au public local, tout en révélant un public diversifié devant lequel les ménestrels se sont produits. Le barde en question aurait choisi de mettre par écrit une partie de son acte, car de nombreuses séquences auraient été extrêmement difficiles à retenir sans ça.

Les secrets de ce manuscrit étaient cachés de la vue de tous. Une étude précédente s’était concentrée sur le même document, mais s’est 'intéressé en priorité à la réalisation, négligeant par là même son contenu et donc sa signification comique.

« Le stand-up a toujours impliqué de prendre des risques et ces textes sont risqués! Ils se moquent de tout le monde, d’en haut comme d’en bas. » - James Wade

Trois saynète distinctes

Le premier texte est un poème intitulé La Chasse au lièvre, il est suivi d’un faux sermon en moyen-anglais et le livret se conclut avec un vers allitératif absurde : La bataille de Brakonwet. Le texte présente Robin des Bois ainsi que des ours en joute, des bourdons qui se battent et des cochons qui font la fête.

Ce même livret contient donc une scène rappelant le lapin tueur de Caerbannog des Monty Python. Cette partie met en avant un paysan fictif du nom de Jack Wade et se lit comme suit : « Jack Wade n’a jamais été aussi triste/ Comme lorsque le lièvre lui a marché sur la tête/ Au cas où elle lui aurait arraché la gorge. »

Le Docteur Wade ajoute dans son article publié The Review of English Studies : « Les blagues sur les lapins tueurs ont une longue tradition dans la littérature médiévale. Chaucer l’a fait un siècle plus tôt dans les Contes de Canterbury ».

« Ici nous avons un artiste autodidacte avec très peu d’éducation qui crée du matériel vraiment original et ironique. Avoir un aperçu de quelqu’un comme ça de cette période est incroyablement rare et excitant. » - James Wade

Crédit photo : Bodleian Library