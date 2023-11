Sept années de travail pour la numérisation d'un codex aztèque

Bien que conservé à Florence après avoir été envoyé en Espagne et en Italie, le Codex Florentin est resté largement inconnu pendant des siècles. Sa numérisation récente, fruit de 7 ans de travail, inclut de nouvelles transcriptions, traductions et résumés.

Elle permet un accès plus large à ce document historique, auparavant limité en raison de l'absence des illustrations dans de nombreuses publications et de la nécessité de comprendre l'espagnol ancien et moderne, ainsi que le nahuatl.

Les illustrations multiculturelles du codex, influencées par une combinaison de styles nahuas et européens de la Renaissance, ont été largement négligées par les érudits et les historiens pendant de nombreuses années, car elles étaient « jugées laides et dépourvues de valeur esthétique », a expliqué Kim Richter, spécialiste de recherche senior et responsable principal du Florentin Codex Initiative.

Offrande de nourriture (Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence - MiBACT)

Aujourd'hui, ce document est reconnu comme un témoignage majeur de l'histoire mexicaine, il ouvre les connaissances sur des thèmes variés tels que la mythologie, la philosophie, la théologie ou encore la cuisine aztèque, et même l'épidémie de variole qui a durement touché ce peuple au début du XVIe siècle. Dans le livre 11, Sahagún documente ce fléau et le « nombre infini de personnes » qui ont succombé à la maladie.

Il inclut également une description de l'invasion espagnole et du massacre du Grand Temple de Tenochtitlan de 1520. « Il y avait une odeur de soufre. Ceux qui tentaient de s’échapper ne pouvaient aller nulle part », décrit la traduction nahuatl de l’effusion de sang.

Un guérisseur avec des malades de la variole (Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence - MiBACT)

Le Codex se distingue donc par les informations précieuses qu'il contient, mais aussi par le point de vue que les nombreux anciens, grammairiens, artistes et scribes de la communauté Nahua apportent aux événements. Le manuscrit de 12 livres propose une perspective autochtone importante qui est souvent absente des autres récits historiques de l’époque. Ce projet de numérisation, élaboré avec la participation de locuteurs natifs du nahuatl, permet également une revitalisation de la langue nahuatl.

Crédits image : Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence - MiBACT