"Le plus ancien livre imprimé au monde"  

Le rouleau a été découvert près de la ville-oasis Dunhuang, dans l’actuelle province du Gansu, au nord-ouest de la Chine. Il se cachait dans un site sacré, les grottes de Mogao (sans égal), ou « des mille bouddhas », centre bouddhiste majeur du IVe au XIVe siècle, décrit l’institution britannique.

Une grotte cachée

En 1900, un moine du nom de Wang Yuanlu mit au jour l’entrée scellée d’une grotte cachée, parmi les 492 creusées dans une longue paroi rocheuse. Des dizaines de milliers de manuscrits, peintures et autres artefacts y avaient été déposés vers le début du XIe siècle, parmi lesquels cet imprimé du Sūtra du Diamant.

La date est connue grâce à une mention : « Le 15e jour du 4e mois de la 9e année de la période du règne de Xiantong, Wang Jie fit faire ceci pour une distribution universelle au nom de ses deux parents. »

Le texte n’est pas reproduit sous la forme d'un livre, mais à partir de sept bandes de papier teinté de jaune, imprimées à partir de blocs de bois sculptés, et collées ensemble pour former un rouleau horizontal de près de 5 mètres de long et 26 cm de large.

La British Library note « la finesse des détails témoigne que l’impression était déjà une technologie mature au IXe siècle en Chine », et ce bien avant la Bible de Gutenberg, de 1455.

Néanmoins, le premier livre du monde conservé, manuscrit cette fois-ci, serait l’Évangile de Stonyhurst, du nom de son premier propriétaire, le Stonyhurst College, daté entre 700 et 730. Un ouvrage, également conservé à la British Library, qui a par ailleurs conservé ses pages et sa reliure d’origine, fait rare pour un manuscrit de cette ancienneté.

Le rouleau du XIe siècle a été numérisé dans le cadre du projet international Dunhuang, une collaboration qui vise à rendre plus de 100 000 ouvrages, peintures et artefacts des sites de la Route de la soie disponibles en ligne.

Trancher comme le diamant

Le Sūtra du Diamant, ou Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra en sanskrit, est l’un des discours les plus courts et les plus connus du corpus des sutras Mahāyāna (Grand Véhicule) — un des principaux courants du bouddhisme —. Son titre complet se traduit par Le Sūtra de la Perfection de la Sagesse qui tranche comme un Diamant, et a été rédigé en Inde dans les premiers siècles du premier millénaire av. J.-C.

Dans ce dialogue avec son disciple, le Bouddha aborde des thèmes fondamentaux de la philosophie bouddhiste, notamment l’impermanence, la non-substantialité et le concept de la vacuité (śūnyatā).

Le discours se penche sur l’importance de la Prajñāpāramitā, ou « Perfection de la Sagesse », et comment elle transcende les notions ordinaires de réalité. Le diamant est utilisé comme métaphore pour la sagesse : tout comme le minéral transparent peut couper n’importe quelle surface sans être coupé lui-même, la vraie sagesse peut traverser toutes les illusions et les confusions pour voir la véritable nature de la réalité.

Le texte met en lumière le caractère paradoxal de l'enseignement, en insistant sur le fait que le texte lui-même doit être vu comme une simple convention, et non comme une vérité absolue. Plus généralement, les enseignements du courant du Grand Véhicule insistent sur la compassion universelle et la vacuité de toutes choses.

Le Sūtra du Diamant est profondément respecté et largement récité dans les pays d’Asie de l’Est, en particulier en Chine, au Japon, en Corée et au Vietnam. Sa popularité a également conduit à de nombreuses traductions et commentaires à travers les siècles.

Crédits photo : British Library