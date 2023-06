De la pudibonderie à la révolte, l'art du vandalisme littéraire

La destruction des symboles du passé est plus célèbre pour les statues, que l’on déboulonne ou que l'on profane selon les tendances, les tableaux, voire, dans les phases extrêmes de la Révolution française, les corps des anciens rois.

Les livres, eux aussi, ont été grattés, mutilés, découpés, brûlés... Un nombre indéfinissable d'entre eux furent la cible de la rage puritaine face à la nudité de la représentation antique, ou plus tard du ressentiment à l'encontre de la féodalité destituée.

Quand manque la feuille de vigne

Le caviardage, par lequel on recouvre à l’encre l’élément à dissimuler, reste la méthode la plus usitée, rappelle Hypotheses. Un exemple se trouve dans les anciennes collections des Bibliothèques universitaires toulousaines : l’Emblemata du poète et juriste Nicolaus Reusner, imprimé en 1581 à Francfort.

Sur les 160 gravures sur bois de l’édition, une douzaine a vu les représentations des parties génitales et des « parties charnues » censurées, qu’elles soient masculines ou féminines. Et même celles des bébés… Facebook, et sa phobie des seins féminins, n'a rien inventé

À gauche : BU Arsenal, UT1 Capitole, Res Mn 8485 / À droite : BU Arsenal, SCD UT1 Capitole, Res 51078

Ce caviardage est attribué aux membres du couvent des Grands Augustins à Paris, à une date difficile à définir. Une mention « Liber hereticus » (livre hérétique) a aussi été ajoutée...

L’Omnia Andreae Alciati Emblemata (1608, Paris), autre victime, révèle que les ciseaux d'Anastasie n’étaient pas une règle absolue : les poitrines dénudées n’ont cette fois pas été cachées… Or, le livre ne porte aucune marque d’appartenance à un établissement religieux – raison pour laquelle son intégrité aura été préservée ?

Un exemplaire de l’édition de 1524 des Epitheta de Jean de Tixier de Ravisi, détenu par l’archidiacre de Conques Jean Boyer, mort en 1546, fut en revanche bien retouché. Il semblerait que son passage dans les collections de la bibliothèque du collège des Pères de la Doctrine chrétienne de Villefranche-de-Rouergue explique cette mutilation.

La censure de la même image apparait dans un autre exemplaire, conservé par la Bibliothèque municipale de Bourges. Il provient aussi d'un établissement religieux, l’abbaye Saint-Sulpice de la ville.

BU Arsenal, UT1 Capitole, res Mn 7732

La révolte du tiers état

À la fin du XVIIIe siècle, la France met un terme à l'Ancien Régime pour entrer dans un nouveau paradigme. La Révolution française, tournée contre les anciennes institutions, détruit les symboles de l’autorité déchue.

Uun décret du 9 octobre 1793 mentionnait explicitement l'impérative disparition des livres des bibliothèques publiques et privées liés au pouvoir d'antan... et fut révoqué quelques semaines plus tard. Les ouvrages confisqués nourriront finalement les fonds des premiers établissements municipaux.

Entre-temps, les saccages se sont principalement portés sur les parties les plus apparentes, et, dans une moindre mesure, quelques éléments à l’intérieur des ouvrages. Les armoiries des grandes familles et les représentations d'importantes figures de l’Histoire sont rayées – comme celles de Richelieu dans une édition de 1619 des Comédies de Plaute, aujourd’hui conservée dans le fonds de l’ancienne faculté de Théologie protestante de Montauban.

E. Debru, Dissertation sur … l’eau de la Barraquette, Resp Pf XVIII 348, BU Arsenal, UT1 Capitole (coll. Fernand Pifteau)

Couronnes, fleurs de lys, armoiries s’affichent sur ces livres anciens dans les bandeaux, lettres ornées ou culs-de-lampe. Ces épîtres dédicatoires, souvent en hommage à des puissants, étaient régulièrement agrémentées des armes du dédicataire et placées dans les premières pages des volumes.

Ce « vandalisme » semble avoir peu porté sur les illustrations, car le repérage des symboles incriminés nécessitait l’ouverture et l’examen des livres. Un exemplaire d’une édition rouennaise de 1654 du roman de Madeleine de Scudéry, Artamène ou le Grand Cyrus, fournit un contre-exemple : l’auteur du méfait à détruit tous les insignes de la royauté dans les 10 tomes de la série, sauf dans le dernier volume.

La destruction des emblèmes du pouvoir autoritaire ne s’est par ailleurs arrêtée à la Révolution. L’aigle impérial napoléonien a aussi subi ces caviardages...

Ex-libris de la bibliothèque de la faculté de droit de Toulouse, BU Arsenal, UT1 Capitole. À gauche : Res 16475 / À droite : BU Arsenal, Res 15019

Crédits photo : BU Arsenal, UT1Capitole, Res Mn 7677 (Tolosana)