Une bibliothèque patrimoniale de 2000 ouvrages de référence du XVIIe au XXe siècle

Grâce au soutien combiné du Pôle associé régional Occitanie (coordonné par l'agence Occitanie Livre & Lecture) et des Archives départementales des Hautes-Pyrénées, et dans le cadre de l'appel à projet PAPE 2022, le fonds Lacrampe est sorti de sa réserve au mois de septembre 2023. La mairie a accepté le don en 2020 et l’a installé dans une salle agréable favorisant ainsi sa consultation et sa conservation. Armelle, formée aux métiers du livre et en attente de reprise d’étude, s’est proposée pour inventorier bénévolement cette collection, tâche à laquelle elle s’est consacrée pendant six mois.

Devant l’intérêt de cette bibliothèque traitant en majorité d’histoire locale et de pyrénéisme, et soucieuse de la conserver dans de bonnes conditions, la mairie a pris contact avec Occitanie Livre & Lecture et les Archives départementales des Hautes-Pyrénées pour bénéficier d’une aide technique à la mise en œuvre d’un projet de signalement national dans le Catalogue collectif de France. Cette opération a débuté courant 2022.

En effet, un partenariat existe de longue date entre la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la Direction régionale des Affaires culturelles Occitanie et la Bibliothèque nationale de France pour valoriser le patrimoine écrit en région. Il constitue le Pôle associé régional, coordonné par Occitanie Livre & Lecture.

Le projet a également été retenu au Plan d’Action pour le Patrimoine Écrit (PAPE) 2022, et à ce titre soutenu par le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture. Le Département des Hautes-Pyrénées, par l’action des Archives départementales, apporte quant à lui régulièrement une aide technique aux communes pour le signalement et la conservation du patrimoine écrit haut-pyrénéen.

Le travail, confié à un prestataire privé (Aurexus) sélectionné par Occitanie Livre & Lecture, a consisté à cataloguer les ouvrages depuis un inventaire papier selon les normes internationales et aura duré plus de 5 mois. Les 1993 exemplaires inventoriés sont désormais référencés sous 1049 notices aujourd’hui intégrées au catalogue CCFr.

Le fonds Lacrampe acquiert ainsi une visibilité nationale, voire internationale. Il rejoint et complète les nombreux autres fonds hauts-pyrénéens déjà présents dans ce catalogue offrant ainsi aux chercheurs ou curieux une nouvelle possibilité de découvrir la richesse de notre patrimoine écrit commun.

Crédits photo © Mairie d’Agos-Vidalos