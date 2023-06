En Éthiopie, reproduire d'anciens manuscrits pour éviter leur disparition

Situé dans le quartier historique de Piasa, l’institut Hamere Berhan est reconnu pour son expertise dans la fabrication de parchemins à partir de peaux de chèvre, ainsi que dans la production d’encres à base de plantes locales.

Soleil et eau

Dans cet institut, des copistes se consacrent depuis 4 ans à la préparation des parchemins, des stylos et des encres. Ils étendent, dans la cour, des peaux de chèvre qui ont été immergées dans l’eau plusieurs jours, rapporte l'AFP, avant de les fixer à des cadres métalliques pour les sécher au soleil et les étirer.

Ils éliminent ensuite la couche de graisse superflue à l’intérieur des peaux et les débarrassent de leurs poils de chèvre pour les découper et les utiliser comme pages de livre ou support pour la peinture.

Yeshiemebet Sisay, responsable de la communication à Hamere Berhan, souligne que la plupart des manuscrits sont commandés par des particuliers qui les donnent ensuite aux églises ou aux monastères. Certains clients demandent de courts recueils de prières ou des reproductions d’anciennes œuvres éthiopiennes.

La réalisation de petits livres prend en moyenne un mois ou deux, mais certains travaux durent jusqu’à deux ans, voire davantage. En plus des parchemins, l’institut fabrique des stylets en bambou, affûtés à l’aide d’une lame de rasoir. Les scribes utilisent des stylos différents pour chaque couleur de texte — noir ou rouge — et peuvent choisir entre une pointe fine ou large.

Un lien avec Dieu

« Les anciens manuscrits en parchemin sont en train de disparaître de notre culture, ce qui nous a motivés à lancer ce projet » déclare Yeshiemebet Sisay. Et d'ajouter : « Nous avons pensé que si nous pouvions acquérir des compétences auprès de nos prêtres, nous pourrions y travailler nous-mêmes, et c'est ainsi que nous avons commencé ».

Ces précieuses œuvres sont principalement conservées dans les monastères, où les prières et les chants religieux sont réalisés sur des parchemins. Ces derniers sont privilégiés aux manuscrits en papier, car ils sont moins vulnérables aux dommages causés par l’eau et le feu, préservant plus longuement les écrits. La plupart des textes spirituels sont rédigés en ge'ez, la langue liturgique de l’Église orthodoxe éthiopienne.

Manuscrit du monastère d'Asheton Maryam, près de Lalibela, en Éthiopie (The Minister of Information, CC BY-NC 2.0)

La reproduction de ces manuscrits exige patience et concentration. Chaque journée de travail commence par une prière matinale, qui se poursuit durant le déjeuner et se termine seulement le soir.

Lidetu Tasew, responsable de l’éducation et de la formation à l’institut, où il enseigne la peinture et l’enluminure, déclare : « Passer du temps ici à peindre des saints, c’est comme parler à des saints et à Dieu ». Zelalem Mola, un prêtre orthodoxe éthiopien, poursuit : « Il est difficile pour un individu d’écrire et de terminer un livre, de rester assis toute la journée, mais grâce à notre dévotion, une lumière brille en nous. »

Un patrimoine en danger

Cette initiative des locaux émerge dans un contexte particulièrement violent, qui menace les populations et les manuscrits éthiopiens. Le conflit dans la région du Tigré, qui a démarré en novembre 2020, est à l’origine de la destruction de nombreux biens culturels et religieux, notamment en raison des frappes aériennes. Cette région est chrétienne depuis le Ve siècle, et possède un patrimoine particulièrement riche ainsi qu’une importante tradition scripturale.

D’anciens monastères et autres églises détiennent des milliers de manuscrits précieux conservés, pour la plupart, dans des conditions précaires. Nombre d’entre eux ont disparu depuis le début du conflit et, selon le député européen Thierry Mariani, des centaines de documents alimentent le marché noir.

La conservation passe aussi par la numérisation, et un certain nombre de manuscrits sont disponibles en ligne grâce au programme HMML (Hill Museum & Manuscript Library), spécialisé dans la préservation des écrits. HMML travaille en partenariat avec des institutions, des églises et des communautés éthiopiennes pour planifier les opérations techniques de scan de ces textes anciens et fragiles.

Ce travail mené depuis le début des années 1970, a conduit à la création de la Bibliothèque éthiopienne de manuscrits sur microfilm (EMML), une collection de quelque 8000 textes qui proviennent de toute l'Éthiopie et offrent une vue d’ensemble sur la littérature nationale.

Au XXIe siècle, ce travail numérique se concentre sur certaines collections : les manuscrits du monastère de Gunda Gundē qui datent du XVe siècle (plus de 200 documents photographiés par Michael Gervers et Ewa Bailicka-Witakowska en 2006), le monastère d'Agwaxa (photographié par la même équipe en 2007), et les célèbres Évangiles d'Abba Garima en deux volumes du monastère d'Endā Abbā Garimā (photographié en 2013). Ces lieux de culte sont tous situés dans la province du Tigré.

Photographie : manuscrit tiré des collections de l'Église de Narga Sélassié, à Bahar Dar, en Éthiopie (A.Davey, CC BY 2.0)