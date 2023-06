Congélateurs et ouvrages boueux : en Italie, sauver ce qui peut l'être

Parmi le patrimoine endommagé, on retrouve les archives diocésaines du séminaire de Forlì, celles de la municipalité de Castel Bolognese, de la bibliothèque de Tirsi de Lugo, des villes Sant’Agata sul Santerno, Forlì ou encore Faenza.

Face à l’étendue des dégâts, l’entreprise nationale de surgelés Orogel a répondu à l’appel des autorités et s’est portée volontaire pour sauver ces trésors culturels. La société a donc mis à disposition ses immenses congélateurs alimentaires afin de préserver des centaines de livres dégradés lors des inondations.

Après avoir été traités et nettoyés, les précieux documents anciens sont catalogués avant d’être placés en chambre froide à une température de -25 °C. La congélation prévient le développement des micro-organismes qui seraient susceptibles de détruire les ouvrages. En les exposant à l’air libre, ils deviendraient plus vulnérables encore aux attaques de champignons pouvant endommager tant le papier, les parchemins que les reliures de cuir.

Environ une dizaine de camions, escortés par la police, transportent ces milliers d’incunables vers les entrepôts de la société afin de les sauver des eaux et de la vase dans lesquels ils ont été retrouvés. Président d’Orogel, Bruno Piraccini a déclaré « Nous le faisons gratuitement pour le bien de la communauté » rapporte l’Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA).

De la boue, de la boue

Mais tous les fonds n’ont pas cette chance. La dévastation provoquée par l’eau et la boue a touché de nombreuses bibliothèques et librairies à travers la région. Cependant, Claudio Leombroni, chef du service des bibliothèques, archives, musées et patrimoine culturel de l’Institut du patrimoine artistique culturel et naturel d’Émilie Romagne précise que « dans certains cas, les bibliothécaires ont été délocalisés et ils ne peuvent pas aller dans les établissements ». Difficile, donc, d'évaluer l'étendue des dégâts pour le moment.

Leombroni se veut toutefois rassurant : « En ce qui concerne le patrimoine du livre, nous effectuerons un recensement en collaboration avec le réseau des bibliothèques de Romagne, puis nous le fusionnerons avec ceux de la cellule de crise du ministère de la Culture qui collecte des données sur les dommages causés au patrimoine culturel. »

Il poursuit en affirmant qu’il s’occupera également des dégâts causés aux librairies et aux maisons d’édition, en citant l’exemple de Il Ponte Vecchio à Cesena dont l’entrepôt a été complètement inondé, selon Il Post Libri. L’Associazzione Italiana Editori (AIE) a de son côté lancé une enquête sur les dommages subis par le patrimoine culturel et les entreprises, à cette adresse.

L’une des librairies les plus touchées de la région est d’ailleurs devenue un véritable symbole de résistance : l’établissement Alfabeta, à Lugo en Romagne. Ouvert en 1979 par Massimo Berdondini et Roberto Fabbri, désormais géré par le premier et Marinella Fabbri, son stock a bien failli être réduit à néant.

Des centaines de livres ont été endommagés, mais les libraires ont saisi l'occasion pour installer un véritable marché à ciel ouvert d’« ouvrages boueux, trempés, collés, peut-être illisibles, mais toujours vivants ». Ils ajoutent que ce sont des « souvenirs du drame qui nous unit, rescapés comme nous, meurtris, blessés, courbés, mais toujours debout. Des livres pour vous, achetables à un prix modique, pour qu’ils trouvent place sur vos étagères comme autant de symboles. »

Un geste certes plus symbolique qu’économique, mais qui permet de se souvenir et de donner forme à la solidarité dans un moment déjà critique pour les commerces. Pour sauver 44 ans d’activités, ce mouvement ne suffira pas et l’établissement a également ouvert une cagnotte participative sur le site Gofundme.com.

Photographie : le pont Motta, près de Budrio (Bologne), en région Émilie-Romagne (Nick.mon, CC BY SA 4.0)