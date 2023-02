À table avec le baron Pierre de Crombrugghe chez Christie's

Pour certains, les souvenirs liés à Madame de Sévigné remontent au collège ou au lycée. Pour d’autres, cela reste un nom qu’on situe vaguement au XVIIe siècle et qu’on associe à l’écriture épistolaire. Mais, pour les plus informés, c’est une écriture magique qui nous fait pénétrer de l’intérieur dans le siècle de Louis XIV à travers la lecture d’une correspondance, privée au départ, entre une mère et sa fille.