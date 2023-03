Philippe Cavalier : à Venise, Malte et Prague se murmure une légende

On prétend qu’il découvrit un merveilleux secret au fond d’un gouffre, qu’il s’évada d’une cage de fer suspendue au campanile de la place Saint-Marc.

On dit aussi que le Caravage lui devait l’éclat de ses pigments et que l’empereur Rodolphe, émerveillé par son intelligence, songea à lui céder sa couronne. Mais que valent la sagesse et le courage quand l’époque ne flatte qu’excès, violence et vanité ? Que valent la sincérité, l’innocence ?

Au crépuscule de sa vie, Ilario d’Orcia nous livre ses Mémoires. Sous sa plume, les couleurs d’un monde perdu se ravivent, les clameurs d’une ancienne sarabande résonnent. Lecteurs, ne craignez ni le chaos ni le tumulte ! Savantes ou sottes, viles ou vertueuses, toutes les causes auront droit d’audience au Parlement des Instincts...

Les éditions Anne Carrières nous en proposent les premières pages en avant-première :

Philippe Cavalier est né en 1966. Parallèlement à des études de lettres, il s’intéresse à la culture des mondes arabe et turc ainsi qu’à l’histoire des ésotérismes européens et méditerranéens. Diplômé de l’Institut des langues orientales, il se consacre rapidement à l’écriture. Publiés entre 2005 et 2008, les quatre volumes du Siècle des chimères marquent son entrée dans l’édition.

Suivront le cycle du Marquis d’Orgèves (2008-2011), Hobboes (2015) et Les Neuf Noms du Soleil (2019). Tous mêlent avec bonheur érudition, liberté de ton et goût de l’aventure. À la fois ambitieux et populaires, les romans de Philippe Cavalier rassemblent un public fidèle avide de savoir et d’épopées.