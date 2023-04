1582, grand-duché de Toscane. Ilario d'Orcia apparaît sur la scène du monde. Par la plus petite porte, et en en conservant les proportions, puisque sa taille ne dépassera jamais celle d'un enfant. Mais si son corps est nain, son intelligence est vive et son appétit de savoir impérieux. Moinillon, peintre, ermite, médecin ou prophète, Ilario parcourt une Europe où se flétrissent les espérances d'une Renaissance désormais moribonde. De Venise à Rome et de Malte à Prague, c'est l'avènement du Baroque, un âge d'ambitions, de découvertes et d'excès. C'est le temps de Kepler, Faust et Caravage, une parenthèse sensuelle et dangereuse où tous les futurs sont possibles au point qu'un homme contrefait peut se rêver doge de la plus belle cité qui fût jamais. Voyage gigantesque et frénétique accompli par un tout petit homme, Le Parlement des Instincts est une épopée fabuleusement généreuse et inventive, une expérience de lecture colossalement immorale, dont les férocités joyeuses exaltent le souffle du langage, la force du rire et la souveraine puissance des Arts.