Leïla Guerriero : l'histoire que racontent les os

En 1982, après la guerre des Malouines, l’armée britannique demande à l’officier Cardozo d’enterrer sur place les soldats argentins tombés sur le champ de bataille, dans ce qui sera nommé le « cimetière Darwin ». Soucieux d’aider à l’identification des corps, Cardozo remet au govvernement argentin un rapport détaillé de son travail.

Mais cette guerre éclair menée par un État criminel est un épisode que tout le monde veut oublier, et le rapport reste lettre morte, laissant l’ombre de la dictature éclipser la mémoire de ces hommes, réduits à une croix blanche et une inscription : « Soldat argentin de Dieu seul connu ».

Trente ans plus tard, quand une équipe de médecins spécialisés en anthropologie médico-légale se met en devoir d’ouvrir les tombes pour redonner identité et dignité aux morts, Leila Guerriero se joint à eux et, par la grâce de son regard et de son talent de narratrice, rend un hommage vibrant d’émotion à ces jeunes vies fauchées dans un conflit absurde.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Leïla Guerriero est née à Junin, dans la province de Buenos Aires, en 1967. Figure majeure de la chronique latino-américaine et du journalisme narratif, elle écrit entre autres dans La Nation, Pagina 12

et Rolling Stone en Argentine, El País et Vanity Fair en Espagne.