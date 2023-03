Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes

Lorsqu'il débarque en Espagne, où son père est censé avoir refait sa vie, il découvre un homme esseulé, écrasé par le poids des souvenirs et du chagrin. Gontran décide de l’aider. Mais comment combler le vide laissé par une femme qui rendait leur vie si extraordinaire ?

Dans ce roman tendre et sensible, aux personnages attachants et plus vrais que nature, on se sent bien, presque en famille... On rit, on pleure, on apprend à s'aimer comme on est, à chérir les souvenirs précieux d'un temps révolu et à saisir le bonheur comme il vient.

Les éditions Albin Michel nous en proposent les premières pages en avant-première :

Gavin's Clemente Ruiz, né en 1978, est secrétaire général du Guide du Routard et chroniqueur radio sur Europe 1. Les jours heureux ne s'oublient pas est son quatrième roman après Comment papa est devenu danseuse étoile (Mazarine, 2016), Le Club des Feignasses (Mazarine, 2018) et La Divine comédie de nos vies (Albin Michel, 2021).