Les Jours heureux ne s'oublient pas

Comment vivre pleinement sans renoncer aux souvenirs ? Lorsqu'il débarque en Espagne, où son père est censé avoir refait sa vie, Gontran découvre un veuf esseulé, écrasé par le poids des souvenirs et du chagrin. Le fils décide d'aider le père. Mais comment le soutenir et combler le vide laissé par la femme qui rendait à l'un et à l'autre la vie si extraordinaire ? Chroniqueur sur Europe 1, secrétaire général du Guide du Routard, Gavin's Clemente Ruiz est aussi romancier. Après le succès de La divine comédie de nos vies, il signe un roman tendre et sensible sur la perte et la renaissance.