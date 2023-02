Sur France 5, les femmes afghanes se racontent

De quoi demain sera-t-il fait ? Cette semaine, dans La Grande Librairie, on imagine le futur ! À l'heure du repli sur soi, à l'heure des doutes, des crises et des peurs liées à l'autre et à l'ailleurs, on fera le pari de l'imaginaire pour penser un monde plus désirable, plus habitable, plus collectif. Qui mieux que des écrivains pour nous mettre sur cette voie ?