Les cures de Cécile David-Weill

Les événements vont s’enchaîner, et leurs destins s’entrelacer, entraînant ainsi le lecteur au cœur du centre de remise en forme pour y découvrir, dans les moindres détails, souvent hilarants, le déroulement d’une cure.

Tout y passe, l’organisation de la clinique avec les pesées du matin, les cours de méditation, les lavements artisanaux, les massages ayurvédiques, les séances d’acupuncture et les menus diététiques, ainsi que les jus, les bouillons et les tisanes.

Mais ce huis clos met aussi en scène le théâtre de la vie, avec les secrets, les rêves, les complexes et les tourments des protagonistes, décrits, loin de tout conformisme, avec autant de sensibilité que d’acuité psychologique.

Sous le vernis d’une comédie sociale légère, un roman inspirant, qui présente un regard de femme sur les femmes, sur l’amitié féminine, leur rapport au poids, au couple, à l’ambition professionnelle, au célibat, à la sexualité, et au formatage social, voire aux diktats auxquels elles sont soumises, et qui offre une initiation aux aptitudes paranormales et aux concepts ésotériques ou spirituels qui font partie intégrante de l’intrigue et sont éparpillés l’air de rien dans le cours du récit.

Il y a enfin une galerie de portraits hauts en couleur. On rencontre une bourgeoise névrosée incapable de se déplacer sans son chien. La veuve d’un célèbre restaurateur aux allures de prêtresse qui est médium. Une vieille dame au passé sulfureux.

Et un bel homme d’une soixantaine d’années affable et inquiétant. Tous plus complexes qu’il n’y paraît de prime abord, et qui se retrouvent chacun transformés à des degrés divers par cette cure, donnant lieu à suspens et rebondissements.

Les éditions Odile Jacob nous en proposent les premières pages en avant-première :

Cécile David-Weill est romancière. Elle est l’auteure de Béguin, Femme de, Les Prétendants, Chroniques de New York publiés chez Grasset et de Parents sous influence. Est-on condamné à reproduire l’éducation de ses parents ? (2016) aux Éditions Odile Jacob.