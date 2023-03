Christine, chef et chroniqueuse gastronomique, décide d'aller perdre du poids dans une clinique au sud de l'Espagne. Sur place, elle rencontre trois femmes et un homme. Leurs destins vont s'entrelacer et les événements s'enchaîner, nous entraînant au coeur d'un centre de remise en forme, pour y découvrir dans les moindres détails, souvent hilarants, le déroulement d'une cure. Mais ce huis clos met aussi en scène le théâtre de la vie, avec les secrets et les tourments des acteurs, décrits, loin de tout conformisme, avec autant de sensibilité que d'acuité psychologique. Il offre un regard de femme sur les femmes, l'amitié féminine, leur rapport au poids, au couple, à l'ambition professionnelle, à la sexualité et au formatage social auquel elles sont soumises. Sous le vernis d'une comédie sociale légère, aux personnages hauts en couleur, un roman inspirant plein de rebondissements.