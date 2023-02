Une saison 2 pour Libres !, la série qui déconstruit les diktats sexuels

Adaptée du livre d'Ovidie et Diglee, Libres ! – Manifeste pour s’affranchir des diktats sexuels, cette série entièrement en animation vise à dénoncer les présupposés dictés par la société en matière de sexualité et invite à s'en affranchir.

Réalisée par Ovidie et Josselin Ronse d'après des illustrations de Diglee, écrite par Sophie-Marie Larrouy et Ovidie et portée par un casting de personnalités engagées, Libres ! traite avec humour et tendresse de sexualité, sans fausse pudeur ni censure.

Les comédiens et humoristes Lison Daniel (du compte Instagram « Les Caractères »), Jérémy Gillet, Shirley Souagnon, Eléonore Costes, Océan, Marjorie Le Noan, Nicolas Berno, et ou encore les journalistes Emilie Mazoyer et Xavier Delaporte, prêtent leur voix aux personnages de ces épisodes enlevés.

Imaginée pour arte.tv et les réseaux sociaux (YouTube, Facebook et Instagram), la première saison avait réalisé 3 millions de vues en moins d'une semaine. Avec cette nouvelle saison, ce sont dix nouveaux épisodes pour poursuivre la remise en question des clichés sexuels et autres injonctions.

Au programme pour cette seconde saison :

La valse du point G

Décrié dans les années 1980, réhabilité dans les années 2000 pour finir par être jeté à la poubelle au début des années 2020, le point G est la partie du corps ayant autant porté à controverse. Le fait qu’il s’agisse d’une partie de l’anatomie féminine n’est sans doute pas innocent. Mais d’abord, c’est quoi le point G ? On connaît l’histoire : « G » comme l’initiale du médecin allemand Gräfenberg. Sauf que contrairement à ce qu’on raconte, Ernst Gräfenberg n’a pas « découvert » le point G et ne lui a pas donné son nom…

Bouge ton boule

D’Anita Ekberg à Jayne Mansfield en passant par les mammoplasties des stars du porno des années 1990, puis des stars de la téléréalité, les décolletés pigeonnants ont longtemps été considérés comme un idéal esthétique à atteindre. Mais depuis le début des années 2010, l’arrivée de stars callipyges comme Kim Kardashian a rebattu les cartes des canons de beauté. Et une norme en a chassé une autre : les fesses ont détrôné les seins.

T’as pris ta pilule ?

« Elle m’a fait un enfant dans le dos ! » On a tous entendu ces histoires, où les hommes prétendent que leur compagne est tombée enceinte « à leur insu ». L’assertion paraît osée, car dans la plupart des couples hétérosexuels, la charge mentale contraceptive revient exclusivement aux femmes. Et l’écrasante majorité d’entre elles avortent seules, sans la présence de leur compagnon.

No sex

Nous vivons dans une société́ hyper érotisée. De manière plus ou moins discrète, tout notre espace est traversé par le sexe. À en croire les publicités, affiches de films, devantures de magasins qui attisent nos désirs et promettent mille plaisirs, nous serions une bande de bonobos libidineux. Pourtant, une partie non négligeable de la population admet ne pas se sentir concernée. Hyposexuel.les, asexuel.les, abstinent.es politiques : de nombreuses voix s’élèvent contre cette injonction à pratiquer le sexe.

Va te rhabiller !

En 2011, à Toronto, naissait la première slut walk, le mouvement des autoproclamées « salopes », ces femmes qui ont manifesté partiellement dénudées contre la culture du viol. Depuis, entre la tentation d’imposer une « tenue républicaine » et l’interdiction aux lycéennes de porter des shorts et crop tops même par temps de canicule, la question vestimentaire ne semble toujours pas résolue. Car, qu’elles soient trop habillées ou pas assez, on fait toujours remarquer aux femmes qu’il y a un problème avec leurs vêtements.

On ne peut plus draguer !

Ces dernières années, la libération de la parole sur les réseaux sociaux autour de la question du harcèlement de rue aurait, semble-t-il, instauré un climat de terreur auprès d’hommes qui craignent désormais de ne plus pouvoir draguer. « Retour à l’ordre moral ! », « Féminisme néo-puritain ! », clament-ils. Les consignes semblent pourtant simples à respecter, mais la résistance face à cette question de la drague soulève des enjeux bien plus profonds.

Pas ce soir, chéri…

#MeToo a amené à reconsidérer l’importance du consentement, y compris au sein du couple, remettant en question le fameux « devoir conjugal ». Le mariage semble imposer encore aux couples de s’engager à une communauté de vie, ce qu’on a tendance à traduire un peu vite par communauté de lit. Et l’absence de rapport sexuel peut alors être prise en considération lors d’un divorce.

Alors, heureuse ?

Il est communément admis qu’un rapport hétérosexuel classique commence avec une érection et se termine par une éjaculation. Le coït demeure l’acte central autour duquel tournent toutes nos représentations. Pourtant, 70 % des femmes hétérosexuelles indiquent ne pas avoir d’orgasme lors de la pénétration, là où 90 % des hommes y parviennent. C’est ce qu’on appelle l’orgasm gap.

Y aura rien !

Sur Internet, une femme a 27 fois plus de risques de se faire harceler qu’un homme. Le but de l’opération est clair : faire disparaître les femmes de l’espace public, sur Internet comme dans la rue. Les obliger à raser les murs. C’est ce qu’on appelle « la silenciation ». On rejette souvent la faute sur les réseaux sociaux, alors qu’ils ne font qu’exacerber un mécanisme existant ; ce qu’Internet a peut-être aggravé, c’est l’impunité liée à l’anonymat.

Montre-moi tes tags

Il est communément admis que nos fantasmes sont un jardin secret, et que nos recherches porno, par exemple, relèvent du privé. Mais la trace de nos moindres recherches, aussi intimes soient-elles, existera toujours ; des données qui, tôt ou tard, seront vendues et finiront par réapparaître sous une forme totalement inattendue. Ces mots clés, ou tags, tapés dans les moteurs de recherche en disent généralement long sur nous : ils sont révélateurs de tabous et de rapports de domination dans notre culture, et diffèrent d’un pays à l’autre.

Crédits illustrations : © Arte