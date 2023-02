Thomas Oussin : Victor n’a pas été épargné par la vie

Victor a 17 ans et vit depuis quelques années chez sa grand-mère maternelle, Ma, dont la gouaille vindicative cache l’amour qu’elle lui porte. Victor, comme Ma, n’a pas été épargné par la vie, et ensemble, ils tentent de se reconstruire.

Tout a basculé sur un simple geste, une porte fermée à double tour. Victor, alors âgé de 6 ans et sa sœur Amandine, 9 ans, sont habitués à subir la colère de leur mère – femme trompée et quittée. Les deux enfants pensent tout d’abord l’avoir contrariée sans raison et n’y prêtent guère attention. Mais quand Victor doit sortir de la pièce et que sa mère lui répond qu’elle ne veut plus les voir, lui et sa sœur, l’enfer commence.

Jusqu’à ce qu’un jour, leurs cris viennent perturber le silence que leur mère leur impose, et que la porte s’ouvre enfin. Mais à quel prix…

Revisitant de façon contemporaine le mythe de Médée, À double tour est un roman noir qui nous tient en haleine jusqu’au bout et nous révolte. C’est aussi une histoire bouleversante, celle de l’émouvante reconstruction de deux êtres cabossés par la vie.

Les éditions Viviane Hamy proposent d'en découvrir les premières pages, en avant-première :

Né en 1982, Thomas Oussin a passé son enfance dans un petit village de la Nièvre auquel il reste profondément attaché. Après une maîtrise de Lettres Classiques obtenue à Dijon, il enseigne le français, le latin et le grec, d’abord à Pantin puis à Paris. Parallèlement à son métier d’enseignant, il suit une formation d’acteur au Cours Florent et joue dans deux longs-métrages.

Il s’adonne également au dessin ainsi qu’à l’écriture de scénarios et de chansons. Il est aussi l’auteur de Soleil de juin (Éditions Viviane Hamy, 2021) roman lumineux sur les premiers émois adolescents.