Pendant ces six cent douze jours le silence et l'obscurité ont été mes seuls amis. Presque les seuls. Victor a 17 ans et vit depuis quelques années chez sa grand-mère maternelle, Ma, dont la gouaille vindicative cache l'amour qu'elle lui porte. Victor, comme Ma, n'a pas été épargné par la vie, et ensemble, ils tentent de se reconstruire. Tout a basculé sur un simple geste, une porte fermée à double tour. Victor, alors âgé de 6 ans et sa soeur Amandine, 9 ans, sont habitués à subir la colère de leur mère - femme trompée et quittée. Les deux enfants pensent tout d'abord l'avoir contrariée sans raison et n'y prêtent guère attention. Mais quand Victor doit sortir de la pièce et que sa mère lui répond qu'elle ne veut plus les voir, lui et sa soeur, l'enfer commence. Jusqu'à ce qu'un jour, leurs cris viennent perturber le silence que leur mère leur impose, et que la porte s'ouvre enfin. Mais à quel prix... Revisitant de façon contemporaine le mythe de Médée, A double tour est un roman noir qui nous tient en haleine jusqu'au bout et nous révolte. C'est aussi une histoire bouleversante, celle de l'émouvante reconstruction de deux êtres cabossés par la vie.