La Grande Librairie sur les traces des héros

Grand reporter, Florence Aubenas dessine un portrait de la France au plus près du réel dans Ici et ailleurs (Éditions de l’Olivier). À partir de ses reportages parus dans Le Monde entre 2015 et 2022, ce recueil retrace les évènements qui ont marqué ces huit dernières années. De la révolte des Gilets jaunes à la guerre en Ukraine, l’autrice du Quai de Ouistreham, et de L’Inconnu de la poste raconte avec brio notre époque.

Elle sera en tête à tête avec le prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Le Clezio qui publie Avers (Gallimard). Un recueil de huit histoires qui donne voix à des personnages en marge de la société. Face à un monde qui leur est hostile, ces « indésirables » tentent de trouver une identité et de survivre. Un livre essentiel, de révolte et d’humanité.

L’écrivain et journaliste Paul Pavlowitch les rejoindra sur le plateau. De 1973 à 1981, il fut le visage d’Émile Ajar, pseudonyme de Romain Gary. Dans Tous immortels (Buchet-Chastel), l’auteur, dernier témoin de cette légendaire imposture littéraire, procède à de nouvelles révélations et fait revivre deux icônes : Romain Gary et son épouse, l’actrice Jean Seberg. Un texte intime sur une famille ô combien romanesque !

Enfin, à l’occasion du festival de la BD d’Angoulême, l'auteur de mangas Hajime Isayama participera à l'émission. Ce sera l’occasion de revenir sur sa série phénomène L’Attaque des Titans — dont le succès mondial ne cesse de battre des records depuis sa création en 2009 — et de s’intéresser au manga, si populaire en France.

Cette semaine, l’émission permet la rencontre avec trois jeunes libraires audacieuses et passionnées ! Ariane Roland, Charlotte Foucauld et Roxane Pingal ont créé, il y a un peu plus de deux ans, « Vignettes » une librairie spécialisée en bande dessinée, comics, mangas et album jeunesse. Elle est située à Paris dans le XIXe arrondissement.