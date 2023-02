Assassin de la police : Nique ton Ministre ! On tient un truc, là !” 

L'Humeur de Morris est une chronique satirique, diffusée toutes les deux semaines sur ActuaLitté. Et comme toujours, il nous gâte...

ActuaLitté : Monsieur Morris… Vous étiez très remonté la dernière fois que nous nous sommes vus. Votre tension a baissé ?

Monsieur Morris : Tu sais, mon petit gars, je crois qu'je me ramollis : « Adieu, ma hargne, au revoir, ma colère et mon courroux, adiou. » Récemment, sur votre internet du oueb, vous avez sorti un article sur l’argent de poche que Papa Manu file aux jeunes.

Me regarde pas comme ça ! Le fameux Pass Culture, tu sais bien : ces quelques centaines d’euros distribués aux ados pour acheter des cours de guitare, des bouquins ou des disques.

Tu permets, je te relis le titre : « Pass Culture : la part collective accusée de “maltraitance des artistes-auteurs” ». Et là, je biche, je jubile, je diatribe en mon for intérieur ! Depuis le temps que les artistes maltraitent la Culture, n'est-ce pas un retour de bâton bien mérité ?

Mais tu vois, j’allais pourfendre cette catégorie d’auteurs qui se foutent du monde… Et, au passage, me venger de mon dentiste sociopathe : ce sagouin a pris mes molaires pour une aire de jeu tout en me parlant de son livre : J’ai 36 dents contre vous !

Sauf que non, je le ferai pas.

ActuaLitté : Ah non ? Vous nous parlerez donc de vos propres recherches bucco-dentaires ?

Monsieur Morris : Hé, gamin : je dis pas que t’as pas des fulgurances, parfois, mais avant de te prendre pour Albert Londres…

Assieds-toi, je t’explique ! Depuis le Club Dorothée, on n’avait jamais rien connu d’aussi puissant que le Pass Culture pour vendre ces trucs orientaux que sont les mangas. D’ailleurs, ça part d’une bonne intention, peut-être. La ministre qui l’a conçu s’est assurée de mettre les libraires sous le robinet. Bon, personne n’avait imaginé que les gamins se précipiteraient sur Dragon Ball.

Mais faut saluer l’affaire : en achetant un des « tubes » d’Alkapote, les jeunes peuvent se forger une culture solide et viser le prix Nobel de Mathématiques. Je cite : « […] On peut aller jusqu’à 10 puissance 24. Et […] descendre jusqu’à 10 puissance -24 putes. Alors dans l’ordre y’aura une pute et ensuite ça s’ra : décapute, octopute, kilopute, mégapute, gigapute, térapute. Térapute on est sur un billion d’putes carrément hein, c’est quand même pas rien. » J’te jure : j’hallucine !

Dans les ministères, on appelle ça : Éducation Culturelle et Artistique. Ajoute un nez rouge, et c’est plutôt le Cirque du Soleil qui te recrute.

ActuaLitté : Au sortir du dentiste, vous avez la dent dure, Monsieur Morris.

Monsieur Morris : Oh, le finaud qui fait de l’esprit… Sauf que dans ce Machin, comme aurait pu le qualifier le grand Charles, on a oublié tous les petits margoulins, qui ont vite compris comment détourner l’argent de l’État ! Je te la donne en mille : ils vont acheter des livres parmi les meilleures ventes, à plein tarif, mais sans débourser un centime puisque c’est déduit de leur crédit. Et ils les revendront à moitié prix sur Momox ou autre.

Ça fait toujours ça de grapillé sur le dos du Pass Culture pour s’acheter de quoi faire la fête. Allez, restons dans les maths : à raison de 26,5 € l’exemplaire des Mémoires du Prince Harry, combien faudra-t-il écouler de cet indigeste, et indigent, pavé pour acheter le pochon d’herbe à fumer et les bouteilles de rhum nécessaires pour créer un groupe de rap qu’on appellera, par exemple NTM — Nique Ton Ministre ? Allez, t’as 3 minutes…

ActuaLitté : J’imagine que votre réponse, en revanche, n’est pas dans cet énoncé…

Monsieur Morris : Pôpôpôôp, c’est pourtant bien de la culture, ça, non ? Attends, écoute ça :

Ah, Pass-Pass le oinj, en voilà de la douce injonction ! Et pis y a encore :

Qu’est ce que tu en penses ? « Assassin de la police : Nique ton Ministre ! » C’est pas beau, ça ? On tient un truc là, non ?

ActuaLitté : Ah, ça manquait à votre palmarès, qu'on récolte une plainte du CSA, bravo...

Monsieur Morris : Ça, c’est ton problème, mon gars ! T’ignores pas que, dans notre pays, les artistes, auteurs, dessinateurs, musiciens, comédiens, plasticiens… bref toutes les petites mains qui font la culture — et je dis bien qui font, pas qui commercialisent — eux (et elles) tirent la langue bien avant la fin du mois.

Ce sont eux qui devraient être les bénéficiaires de ce tour de Pass-Pass avec ou sans oinj. Eux qui devraient être les pygmalions de nos chères têtes blondes et les initier à la littérature, la peinture, la musique, le théâtre, en deux mots : à l’art et à la culture.

ActuaLitté : Mais enfin, ils en bénéficient tout de même !

Monsieur Morris : Mais non ! Trop souvent les premiers à profiter de ce pactole, plus de 200 millions d’euros l’an dernier, ce sont les gros groupes. Et encore, on a pris soin d’exclure Amazon et les autres multinationales ! Je te raconte pas le CAR-NAGE autrement !!

Dis-moi, il a déjà oublié que les cours de théâtre avaient changé sa vie, le petit Manu ?

Alors quand notre ministre de la Culture déclare : « Aucun chiffre ne peut raconter comment la culture bouleverse nos vies », j’ai envie de lui rappeler que l’absence totale de chiffre en fin de mois bouleverse la vie d’un paquet d’artistes !

Donner de l’argent aux jeunes pour les initier à la Culture, je ne dirais pas que c’est un échec, je dirais que ça n’a pas marché.

Crédits photo : Giorgio Trovato/ Unsplash

Crédits audio : Pass pass le oinj, NTM (Paris sous les bombes, 1995) ; Nique la police, Cut Killer (BO du film La Haine de Mathieu Kassovitz, 1995)

Bonus track : Interludes Maths, Alkpote :