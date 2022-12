Critique de livres : “Montrer son nombril importe plus que se creuser la cervelle

Acerbe et biberonné au vitriol, Monsieur Morris nous revient en grande forme pour ce début du mois de décembre : l'esprit de Noël et les fêtes de fin d'année, certainement...

ActuaLitté : Monsieur Morris, on pensait vous avoir dégoûté de nos ondes, mais vous revoilà… Quel bon vent vous amène ? Une tempête, peut-être ?

Monsieur Morris : Salut, gamin. Je voulais te demander un truc. Même si tu utilises une appli de ton téléphone pour retrouver les clés que tu as posées tu ne sais plus où, il te reste certainement un peu de mémoire personnelle sous les cheveux, non ? Tu te souviens d’Apostrophes, l’émission de Bernard Pivot. Sur Antenne 2, comme on disait à l’époque ?

ActuaLitté : Euh… oui, tout de même…

Monsieur Morris : Bon, c’est bien. T’es un peu moins inculte que ce qu’on pouvait craindre. Tu te souviens de l’ambiance ? On applaudissait, on en redemandait ! Les auteurs causaient de leur livre, s’invectivaient, picolaient de temps à autre. Le père Pivot, lui, y travaillait les textes en profondeur ! Pas question de la lui faire à l’envers : il savait poser la question piège. Ça, c’était de la critique, ça donnait envie de lire ! Et puis en librairie, ça facilitait un peu le commerce...

Bon, je sais : y a pas eu qu’Apostrophes ! Il a fait des petits le Pivot. Comme Field dans ta chambre, Ça balance à Paris, Café Picouly… Et non, n’en rajoute pas, tu vas m’agacer ! Tu me diras qu’il reste toujours La Grande librairie. Mais déjà avec Busnel, c’était pour insomniaques en manque de somnifères.

ActuaLitté : Merci de nous aider à nous faire de nouveaux amis, Monsieur Morris…

Monsieur Morris : Non, si je te dis ça, c’est parce qu’au hasard de mes pérégrinations sur la toile, je suis tombé sur la relève. Version oueb : Amélie t’Apostrophe ! Regarde, c’est sur le téléphone intelligent…

ActuaLitté : Ah, Vous avez découvert Instagram ? Approchez-vous, je ne vois pas sur l'écran. Ah… YouTube… Et vous êtes aussi parvenu à télécharger l’application ?

Monsieur Morris : Gaffe, pitchoun : si tu me charries, je t’enterre sous l’intégrale de Christian Jacques ! Surtout que ça te concerne toi aussi !

Oui, oui, méfie-toi ! Maintenant, ce sont des Youtubeurs et Youtubeuses qui font journalistes littéraires, mon p’tit pote ! Pis y’a du niveau hein : quand ils tombent sur un livre époustouflant, plutôt que d’en faire un résumé avec un avis posé, ils se collent un slip sur la tête !

Les Field, Ardisson, Durand et consorts doivent s’en bouffer le marque-page : fallait y penser ! Se coiffer d’un caleçon ! T’imagines le Pivot en train d’attraper un joli slip kangourou à fleurs pour s’en servir de couvre-chef tout en déclarant à Umberto Eco : « Ce bouquin, là, Le pendule de Foucault, c’t’un putain de pavasse ! Y déboîte, ma gueule ! Y’a tous les mots là où il faut ! Comment que je t’ai hyppé, gros ! »

ActuaLitté : Eh bien, c’est le vocabulaire de la critique contemporaine…

Parce que t’y as compris un truc, toi ? Ben non, bien sûr ! Et moi non plus.

Figure-toi que j’en ai trouvé quelques-uns qui ont listé, dans leurs « émissions », les classiques qu’ils avaient lus. Y en a même un qui clame, avec honnêteté, il faut le lui reconnaître, que : « L’Étranger, je l’ai lu. Enfin, j’ai commencé. Mais c’est chiant… Je le compte quand même ? »

L’étranger ? Chiant ? Écoute, Proust soporifique, je peux l’entendre : je ne renâcle pas à y perdre mon temps pour trouver rapidement le sommeil…

ActuaLitté : Allons, Monsieur Morris, c’est la nouvelle génération et vous nous rejouez la querelle des Anciens et des Modernes, en vieil acariâtre. Leurs codes vous échappent, voilà tout.

Monsieur Morris : Donc à ton sens, Monsieur le Journaliste de la Littérature, c’est devenu ça, débattre autour d’un livre ? Ce n’est plus tenter de comprendre ce que l’auteur exprime du réel à travers son œuvre ? NI s’interroger pour savoir si 1984 est une dystopie, ou simplement une vision futuriste de notre monde ? La tragédie de l’histoire, l’ambiance sociétale... tout ça, c’est mort ?

Alors toi aussi tu valides que, dorénavant, on passe à la version : « Regardez comme la couv’ déchire ! Elle est juste wahooo ! faites-moi confiance, lisez-le ! »

Non ! Rassure-moi ! Faire une lecture critique d’un ouvrage, ce n’est pas juste devenu bazarder l’objet-livre comme si les mots n’importaient plus, si ? Non, parce qu’ils ne se filment pas que pour éructer à leurs followers un amphigouri de ressentis : ils démarrent au déballage du colis avec hurlements, façon trompettes de Jéricho ! Et alors s’il y a des goodies avec…

Note bien que ce n’est pas vraiment leur faute à ces apprentis pédants magnifiques décérébrés en quête d’un peu de gloire. Mais la conclusion, c’est Warhol qui la tire : toutes les quinze minutes meurt une célébrité ! Avec une affolante constance ! Ah si seulement les éditeurs arrêtaient de les éreinter avec des livres…

ActuaLitté : Ce n’est pas si simple, M. Morris. La crise de la presse, le besoin de visibilité. Chacun tente de trouver des solutions…

Monsieur Morris : Hé, ho, arrête ! À l’heure où l’on devrait faire gaffe à nos arbres, c’est moralement indéfendable de déforester pour un tel résultat ! Moi, je te dis que l’erreur vient de l’époque : montrer son nombril a plus de sens que se creuser la cervelle.

Au début, sur la toile, ça publiait des chroniques sur des blogs. Note que, dans le tas, il pouvait y avoir du niveau. Ensuite, d’autres sont arrivés avec des photos : mais je te rassure, juste la couverture d’un roman mis en scène avec des froufrous et des roses ! Fini le texte critique, place à la punch-line !

Mais ce n’était pas assez, on ne les voyait pas ! À l’étape actuelle, faut qu’ils s’exhibent, qu’ils nous introduisent dans leur petit chez eux ! Et comme argumenter autour d’un texte c’est fatigant, accroche-toi Jeannot, ils ont créé de la bombasse qui déboîte, de la plume qui coule, du thriller qui tabasse et même, comme je l’ai évoqué tout à l’heure, du slip olympique ! On a glissé du quant-à-soi éclairé à l’abrutissement des masses.

Et les commentaires de Bernard Pivot ont cédé la place aux onomatopées de Bernadette Pivote sur son siège…

Ô rage, ô désespoir… Tiens, je préfère ne pas imaginer ce que sera le prochain incrément ! Mais tu vois, que ces gens soient perçus comme la relève, je ne dirais pas que c’est un échec : j’espère que ça va pas marcher…

Crédits photo : Antenne 2 / Apostrophes