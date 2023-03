Cauchemar en librairie : “T'as de la merde dans les yeux ou quoi ?

L'Humeur de Morris est une chronique satirique, proposée par ActuaLitté. Avec un convive qui nous régale de ses avis, aussi divers que de printemps...

ActuaLitté : Un mois sans vous, Monsieur Morris ! Nous nous languissions… Vous avez pris des vacances ?

Monsieur Morris : Mieux que ça, gamin : j’ai rentabilisé un quasi demi-siècle de redevance télé en visionnant toutes les émissions de La Grande Librairie. Tu savais que vous aviez le même âge ? Quinze ans que l’ami Busnel l’a créée ! Autant que toi et ton ActuaLitté.

ActuaLitté : En effet, je l'ignorais. Dois-je attendre votre cadeau ?

Monsieur Morris : Ça, ça te coûte rien d’y croire.

Bon, maintenant, c’est Trapenard qui a pris la suite et, manifestement, ça marche : avec promotion des livres, des auteurs, d’une librairie chaque semaine.... Sauf qu’Augustin, il fait pas le bUzze !

ActuaLitté : Pardon… Le buzz ?

Monsieur Morris : Ouais, bzz, bzz, le bruit qui court et virevolte avec un grésillement agaçant. Et qui est moins en danger, hélas, que les abeilles.

Alors que j’écrivais à Monsieur Hanouna, pour lui dire combien l’échec de son livre me rassure, j’ai eu une idée.

ActuaLitté : Ah parce que vous imaginez confier La Grande Librairie à…

Monsieur Morris : Ah, je t’y prends, à faire le paparazzi au regard concupiscent quand il renifle l’odeur du scoop bien dodu. Nan ! Hanouna et la culture, oublie. D’abord, faut pas prendre les jeunes pour des buses décérébrées en permanence. Ensuite, son audimat, c’est plutôt les cinquantenaires — preuve que les adultes sont des enfants qui ont mal tourné. Mais bon, Hanouna et la culture, c’est une poule devant un couteau ! Mais c’est de là que m’est venue l’idée.

J’ai un copain qui a réussi dans la télé et la restauration, alors je l’ai appelé : « Philou » que je lui ai dit, « t’aurais pas envie de tyranniser un peu des libraires ? Histoire de changer des bouibouis pourris où tu sévissais ? ». Mais je n’aurais peut-être pas dû.

ActuaLitté : Je ne vous suis pas, là, Monsieur Morris…

Monsieur Morris : Étrangement, ça ne m’étonne pas. Allez, ferme les yeux, monsieur le journaliste et imagine-toi en libraire ! Un client entre. Il a l’air sympathique et veut un titre bien précis ! Tu sais que tu l’as quelque part. Tu cherches désespérément, sans parvenir à y mettre la main dessus ! Et très vite, trop vite, il t’assène :

— Mais qu’est-ce que c’est que cette organisation ?

Direct, tu commences à paniquer ! Parce qu’il a un physique de pilier ! Et pas de bar, hein ! Et une attitude pas facile. Et, évidemment, d’autres clients ne trouvent rien de mieux à faire que d’entrer à cet instant là dans ta librairie… Et commencent à te lancer le regard désespéré de celui qui ne peut se passer de tes conseils. Et le type qui en rajoute une couche :

— Allez, bougez-vous, il y a des gens qui vont se casser !

Là, tu te rends à l’évidence : son bouquin, il reste introuvable. Alors en bon libraire que tu es, tu tentes de lui en proposer un autre ! Un de ceux qui sont en pile à l’entrée ! Ou les mémoires improbables d’une star qui ne se vendent pas ! Tu balbuties un argumentaire, hésites entre un livre qui a bien marché et un autre avec une couverture type bonbon rose. Sauf que, à lui, on ne la fait pas. Et il t’en remet une bien salée :

— Donc avant ils faisaient de la merde, et toi aujourd’hui tu fais de la merde et ça marche pas !

Il te canarde, le bougre, alors tu ripostes avec un thriller, que tu pitches en tremblant, ce qui ne l’arrête pas :

— Je pourrai penser que c’est une personne qui a été découpée ! Mais alors c’est exactement ça ! Ha putain, j’ai le film ! J’ai le scénario ! Un film d’horreur ! T’arrives ici, c’est un film d’horreur…

Tu sens l’étau qui se resserre ! D’autant qu’il s’est tourné vers une cliente et qu’il prend ta place. Il fait TON job, le type, et bien mieux que toi. T’as le cerveau qui s’emballe, qui pédale dans la choucroute, jusqu’à ce que la lumière jaillisse : il n’en est pas à la moitié du résumé et tu l’interromps pour tenter de reprendre la main en balançant le titre !

— Laissez-moi parler ! LAISSEZ-MOI FINIR !

Là, c’est l’angoisse définitive : t’as les guibolles comme des ravioles… mais sans le foie gras. Tétanisé, tu fouilles des yeux ton magasin à la recherche désespérée de son fichu bouquin. Pour qu’il se barre ! Mais lui n’est pas près de partir : il s’est installé. il est chez lui ! Tu t’es fait exploser ! Exproprier !

Pourtant, tu es sûr qu’un exemplaire traîne par là ! Ou par là ! C’est plus de la sueur qui te perle sur le front, ce sont les Chutes du Niagara. Tu bégaies trois/quatre onomatopées inintelligibles alors qu’il a déjà conclu six ventes de plus, plus vite qu’un Speedy Gonzalès des rayonnages !

Et là, BLAM, il se retourne : l’œil diabolique, le sourire carnassier, tout auréolé des flammes de l’enfer. La bouille de Père Noël qu’il arborait en franchissant le seuil de ta boutique s’est changée en faciès de sociopathe — façon Hannibal Lecter — bien entendu… Le livre qu'il t'avais réclamé, et que tu ne trouvais pas... il l'a dans la main...

— T’as de la merde dans les yeux ou quoi ?

C’est le coup fatal. T’es brisé, tu t’effondres en larmes sur le plancher en bois issu de forêts durables... de lapin… sauté et toujours sans foie gras !

Tu implores son aide, à ce Grand Manitou du commerce. T’es le Luke Skywalker de la librairie, suppliant ce Yoda titanesque de te prendre comme disciple.

Mais t’avais trop vite oublié le tranchant de son couteau…

— Tu es inexistant, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien : tu es là, sans être là…

Et là, tu n’es pas au fond du trou : tu ES le trou ! Tu es le NÉANT !

Tu vois, je le sentais : vouloir faire Cauchemar en librairie, je ne dirai pas que c’est un échec, ça n’a pas marché, c’est tout…

ActuaLitté : J’en déduis que cuisiner des ravioles au foie gras en librairie n’a pas plus d’avenir ?

Monsieur Morris : Non : pas plus. Pour ça, je te recommande plutôt d’aller déguster celles de Philippe Etchebest, dans sa tanière : Le Quatrième Mur, 5 place de la Comédie à Bordeaux…

Crédits photo : Philippe Etchebest © Mathieu Thauvin