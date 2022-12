Ça va 5 minutes de rappeler des ordureries crasses des uns et pardonner aux autres

L'Humeur de Morris est une chronique satirique, diffusée toutes les deux semaines sur ActuaLitté. Cette fois encore, il nous gâte...

ActuaLitté : Monsieur Morris, bonjour. C’est décidément un bonheur de vous retrouver… D’autant que vous avez regardé l’intégralité de la cérémonie de réception du prix Nobel de littérature, attribué à Annie Ernaux. Pas une miette de perdue ?

Monsieur Morris : Ben quoi ? T’as pas regardé, toi ? Un succès retentissant ! Je te laisse imaginer l’ampleur de la liesse, là-bas en Normandie : des semaines qu’elle va durer la fête. Ça fait longtemps qu’on n’avait pas eu de si belle occasion de faire couler du cidre dans la campagne normande ! Une femme du cru a été sacrée prix Nobel ! Faut les comprendre, depuis que les équipes de foot locales ont un peu perdu de leur superbe, ils se rabattent sur la littérature pour les célébrations…

Mais attention ! C’est sûr qu’une belle partie de la population a googueulisé Annie Ernaux, afin de savoir ce qu’elle avait bien pu écrire pendant que le reste de la France, quadras et quinquas, se sont soudainement souvenu d’avoir étudié son La place au collège, tout en essayant d’évaluer si c’était plus ou moins chiant que La princesse de Clèves.

ActuaLitté : Si vous en avez fini avec les digressions polémiques, Monsieur Morris, on pourrait en venir au fait ?

Monsieur Morris : Ah ben si on peut plus se moquer, alors… Bon, OK. Que s’est-il passé ensuite ? Voilà : les experts en littérature nous ont parlé de son style, qui n’en est pas un, du dépouillement des mots, de retirer la joliesse de la phrase, d’une œuvre qui oscille entre laxatif et soporifique…

Ensuite, l’intelligentsia a fait preuve de mémoire, a l’instar de Daniel Horowitz qui se lâche : « Ernaux est néoféministe, raciste, indigéniste, communiste, antisémite, décoloniale, neoécologique, propalestinienne, ennemie d’Israël et militante de la France Insoumise depuis 10 ans. Elle est d’ailleurs une inconditionnelle du leader de ce parti islamogauchiste, Jean-Luc Mélenchon, qui adore lui aussi fréquenter les antisémites de son parti ou d’ailleurs. »

C’est pas moi qui le dis, hein ! Et des comme ça, il y en a eu des caisses !

ActuaLitté : Monsieur Morris, la cérémonie, s’il vous plaît…

Monsieur Morris : Oh, mais c’est qu’il est soupe-au-lait, çui-cila, aujourd’hui. Quoi, la cérémonie ? Elle était mince, elle était belle, elle sentait bon le sable chaud. Ça te va comme ça ?

Non, passqu’il faut bien se souvenir de ce genre de trucs ! Rappelle-toi, même si ça date, lors de la sortie du bouquin de Céline, Guerre, les Pamphlets n’ont pas manqué… D’un côté ceux qui trouvaient ça honteux. De l’autre, ceux qui voulaient les lire ces fameux pamphlets !, vice ou curiosité ? va savoir…

Ce que je retiens, c’est que les lecteurs et lectrices ont de la mémoire. Mais le seul hic, c’est qu’elle est sélective !

Parce que quand Despentes a sorti son déjà célèbre Cher connard, ça me l’a mis mauvaise ! J’ai presque eu envie de devenir romancier à mon tour pour lui offrir un Chère connasse dédicacé !

Ça va cinq minutes de se rappeler des ordureries crasses de certains, et de pardonner à d’autres L’amnésie quand ça te chante, c’est pas correct.

ActuaLitté : Allons : vous n’allez pas revenir sur cette vieille tribune dans les Inrocks ?

Et pourquoi pas ? Elle était pas piquée des vers ! C’est pas parce qu’elle commence par : « J’ai été Charlie, le balayeur et le flic à l’entrée. », qu’il faut oublier le lot de saloperies que comptait son papier, du genre : « J’ai aimé aussi ceux-là qui ont fait lever leurs victimes en leur demandant de décliner leur identité avant de viser au visage. »

Quelques mots sur les victimes, alors qu’elle en fait des caisses pour les agresseurs !

Remarque, à camper le rôle de la vierge qu’on promet aux terroristes, les mecs risquent de regretter leur geste en arrivant au paradis…

ActuaLitté : Bon… le courrier des lecteurs sera encore abondant cette semaine…

Monsieur Morris : Non, ne crois pas que, pour le plaisir, je veux descendre Despentes (ni les remonter, hein) : ce serait vachard parce qu’elle a amplement nourri la librairie et les résultats de son éditeur.

Non ! Mais je crois qu’y’a pas de hiérarchie de l’infamie.

Non, Moi, je voudrais comprendre : pourquoi Despentes est intouchable ? Pourquoi, qu’on ne l’interroge-t-on jamais sur ses propos suite à la tuerie de Charlie ? Alors qu’on remonte à la surface des déclarations pas moins abjectes des d’autres gens ? Annie Ernaux c’est, elle aussi, une femme engagée, une figure de proue de la littérature sur l’avortement… Entre autres, combats…

Tiens, question subsidiaire : maintenant qu’Ernaux est prix Nobel de littérature, va-t-elle devenir intouchable ? Y-a-t-il des prix, des récompenses, des distinctions qui font que les récipiendaires deviendraient des saints ?

ActuaLitté : Ah, c’est intéressant, cela : vous pensez qu’il existe une sorte d’absolution par prix littéraire interposé ?

Tout de suite les grands mots… Non, j’y crois pas…

Mais ça aurait pu être rigolo ! Imagine : Matzneff nobélisé… Ah ben non, mon gars, joue pas les offusqués ! Il a quand même déjà été primé par le Renaudot et l’Académie française ! Et regarde, à l’époque, personne n’avait levé le petit doigt. Alors autre temps, autre mœurs ?

Et ce pauvre Houellebecq qui est encore passé à côté, qu’est ce qui aurait bien pu remonter du fond de sa cave ?

ActuaLitté : Des inédits ?

Peut-être ! Mais je suis prêt à parier que, ne cherche pas hein, peu importe qui l’Académie suédoise aurait récompensé, on aurait trouvé une casserole à lui attacher au cul : c’est un sport national ! Comme un besoin maladif de salir quiconque touche la réussite du bout des doigts. Sur ton internet, c’est tellement facile de retrouver, la phrase odieuse, l’interview indigne, la pétition innommable.

Pis faut bien occuper les Dr Es polémique des réseaux sociaux, en attendant le prochain scandale qui ne manquera pas.

Tu vois gamin, après avoir accusé une Académie de favoriser les hommes, donner un Nobel de littérature, hautement politique, à une féministe, je ne dirais pas que c’est un échec : ça n’a pas marché…

ActuaLitté : Merci, Monsieur Morris… j’imagine qu’il faut vous dire à la prochaine fois…

Crédits photo : Hello I'm Nik/Unsplash

