Quatre auteurs sondent la perte dans La Grande Librairie

La philosophe Adèle Van Reeth publie Inconsolable (Gallimard). Suite au décès de son père, elle s’interroge sur le drame universel de la perte d’un être cher. Une disparition qui suspend la vie ordinaire et modifie notre rapport au monde. Et si la mort, que rien ne semble consoler, nous enseignait d'autres façons de vivre ?

Dans Mes fragiles (Gallimard), Jérôme Garcin évoque les disparitions récentes de sa mère et, six mois plus tard, de son frère. Deux drames familiaux qui ont marqué sa vie et qu’il tente de vaincre par l’écriture. Un récit bouleversant, où l'écrivain et journaliste révèle un secret qui recompose et réécrit l’histoire de sa famille.

Vinciane Despret publie Les Morts à l’œuvre (La Découverte). Ce livre-enquête s’appuie sur la démarche des Nouveaux Commanditaires, qui permet de commander une œuvre d’art en hommage à des personnes décédées. Ces morts, proches ou éloignés dans le temps, résistent à l'effacement en même temps qu'ils nous transforment. Un essai lumineux sur la manière dont les disparus peuvent aider les vivants.

Dans son nouveau roman Sortir au jour (La Contre Allée), Amandine Dhée narre la rencontre de deux femmes, l'une au plus près des livres, et l’autre, thanatopractrice, au plus près de la mort. Dans un dialogue plein d’humour, l’autrice questionne les peurs que suscite la fin de vie et livre des pistes de réflexions pour tenter de l’apprivoiser.

Nouveau souffle en librairie. Cette semaine, on salue l’ouverture à Paris (5ème) de Majo, une librairie-café créée par deux jeunes libraires engagées : Juliette Delain et Margaux Lafeuillade.