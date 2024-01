"Un ton à elle, prompt, sémillant, chaud bouillant". Télérama Sortir au jour naît d'une rencontre dans une librairie entre l'autrice et Gabriele. Gabriele est thanatopractrice. Très vite, entre elles, un dialogue s'instaure. Il y est question de la quête de sens, des clichés et des préjugés que véhicule ce métier, mais aussi du désir de transmission, de la perte et des liens qui unissent les êtres et marquent les générations. Une réflexion lumineuse sur l'existence, d'une grande justesse. Amandine Dhée est écrivaine et comédienne. Son ouvrage, La femme brouillon, paru en 2017, a été distingué par le prix Hors Concours. Après A mains nues, Sortir au jour est son deuxième ouvrage publié chez Points.