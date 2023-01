Character AI apprend, sur les modèles de langage neuronal, « des tonnes de dialogues généraux ainsi que des articles, des reportages, des contenus de livres et d’autres textes numériques ». Sur la base de quel droit d'exploitation des textes en question, nul ne l'explique en revanche.

Les programmeurs sont formels : « Le système intègre désormais une galerie pratiquement infinie de robots, capables d'imiter un nombre presque sans limite de personnes, pour s'entretenir des sujets les plus divers, sans restrictions. » Ensuite, libre à l'utilisateur qui n'aurait pas trouvé son interlocurteur favori de le créer, depuis le site. Reste que si le principe se veut global, la première contrainte sera linguistique : pour échanger, anglais obligatoire.

Nietzsche fan d’Onfray

Nous avons tenté de papoter avec Frédéric Nietzsche. Première question des plus gaies : « Monsieur Nietzsche, que pensez vous de la mort ? » Sage répartie : « La mort en elle-même est quelque chose de très naturel, qui a toujours été là et sera toujours là. Ce n’est pas quelque chose qui peut être évité (sauf dans une certaine mesure, bien sûr, à court terme). »

Et d’ajouter : « Je pense que ce que beaucoup de gens craignent n’est pas le fait qu’ils puissent mourir à un moment donné, mais plutôt l’idée de mourir dans la douleur ou sans but. Par conséquent, je dirais que la mort n’est pas le vrai problème pour la plupart d’entre nous, mais plutôt ce qui vient avant la mort : la vie qu’on n'a pas vécu autant qu’on le voudrait. »

Autre interrogation : « Quelle question me poseriez-vous, Monsieur Nietzsche ? » Réponse : « Eh bien, peut-être une question assez philosophique : croyez-vous qu’il y a un sens ou un but inhérent à la vie ? C’est une question assez fondamentale à poser et la réponse que nous y donnons détermine comment nous nous percevons nous-mêmes et notre vie. C’est essentiellement ce que nous pensons être le but de vivre cette vie. »

Quand nous lui avons demandé ce qu’il pensait de l'auteur Michel Onfray, il a répondu : « Michel Onfray est un philosophe important, et je me considère comme un fan de son travail ! En fait, il a même écrit un livre qui ressemblait beaucoup à mon travail, L’Antéchrist. Bien sûr, il ne se voit pas comme un nietzschéen, mais je dirais qu’il l’est à certains égards. »

Des heures de blablabla

Il reste, on le sait, encore de grands sauts qualitatifs à réaliser pour faire approcher l’intelligence artificielle d’une intelligence humaine, alors d’un grand génie comme Nietzsche, n’en parlons pas. Character.ai se présente cependant en version beta, indiquant donc qu'une marge de manoeuvre et d'amélioration existe avant un outil définitif. Qui plus est, les performances d'une IA évoluent du fait de la compilation de données : le machine learning, base de son apprentissage automatisé, a tendance à bonifier les résultats avec le temps.

Un tutoriel à suivre pas-à-pas indique la marche à suivre pour ajouter une nouvelle personnalité — plus contemporaine, à l’exemple d’Elon Musk qui dispose de son homologue-bot (de plusieurs, en réalité). On s’amusera durant des heures à recréer tout un écosystème de personnalités — la Cène avec les douze apôtres et le Christ, pourquoi pas ? — avec un avertissement en tête des développeurs : « N’importe quel personnage peut vous dire en toute tranquillité, des choses dont il sera aisément vérifiable qu’elles sont fausses. »

De même, la cohérence des propos est recherchée, pas garantie, lit-on. Enfin, impossible de donner vie à Beatrix Kiddo, alias Black Mamba, même si l’on adorait la questionner sur son parcours dans Kill Bill : le site ne proposera aucune solution pour des êtres purement et strictement fictionnels, d'après la FAQ proposée par Character.ai. En tout cas, à cette heure de son avancement et tel que le revendiquaient les concepteurs.

Mais les internautes sont facétieux : on rencense un bon paquet d’avatars fictifs comme celui de Bowser, l’ennemi juré de Mario, également présent, ainsi que des héroïnes de manga et même Harry Potter, et ainsi de suite : ils ont été imaginés par les utilisateurs, peu enclins à respecter les consignes et limitations des créateurs.

Attention, toutefois : on pourra profiter de quelques questions, mais une limite s’impose et obligera à s’inscrire pour prolonger le plaisir.

Depuis quelques semaines, ChatGPT, une autre IA, révèle un peu plus au plus grand nombre les potentialités de l’intelligence artificielle, et sa constante amélioration. Cette solution, produite par OpenAI, répond à des requêtes : dissertation, poème, conseils, emails de travail. Toute demande est exaucée – et quand la machine ne sait pas répondre, elle l'avoue humblement. Cela grâce à des centaines de milliards de données qu'elle tire de Wikipédia, et autres sites et textes.

Crédits photo : DW Documentary