The Good life : comment être véritablement heureux

Dans ce livre, le directeur de l’étude, Robert Waldinger, et le directeur associé, Marc Schulz, font la synthèse de ces années de recherche pour répondre à des questions éternelles sur le bonheur et le bien-être humains.

En cette période de grande incertitude, cet ouvrage associe les dernières recherches scientifiques à des trajectoires personnelles, des sagesses ancestrales et des outils concrets pour prouver qu’une vie véritablement heureuse n’est pas synonyme de réussite et de succès financiers, mais qu’elle est le fruit de nos relations et que nous avons en nous les clés de notre épanouissement et de notre résilience.

Les éditions Leduc proposent d'en découvrir les premières pages :

Le Dr Robert Waldingerest est professeur de psychiatrie à la Harvard Medical School et directeur de l’Étude de Harvard sur le développement des Adultes. Psychiatre et psychanalyste, il enseigne également à l’Institut psychanalytique de Boston. Il est aussi prêtre zen et sensei (enseignant). La conférence TED du Dr Waldinger figure parmi les 10 conférences les plus regardées et partagées de tous les temps,avec plus de 40 millions de vues.

Marc Schulz est président et professeur de psychologie au Bryn Mawr College. Ses recherches portent principa- lement sur les émotions, l’adaptabilité et la dynamique des relations dans le développement des adultes.

