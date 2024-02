The Good Life. Ce que nous apprend la plus longue étude scientifique sur le bonheur et la santé

Les réponses de la science à la plus grande question humaine de tous les temps : qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux ? L'Etude de Harvard sur le développement des adultes est la plus longue et rigoureuse jamais réalisée : 724 individus et leurs 1 300 descendants sont suivis depuis plus de quatre-vingts ans par les chercheurs et les médecins les plus éminents au monde pour comprendre sur quoi reposent le bien-être et la santé de l'être humain. En cette période de grande incertitude, les Dr Robert Waldinger et Marc Schulz, actuels directeurs de l'Etude, font pour la première fois la synthèse de ces décennies de recherches. Associant résultats médicaux, trajectoires personnelles, sagesses ancestrales et outils concrets, ils nous prouvent scientifiquement qu'une vie véritablement heureuse n'est pas synonyme de réussite et de succès financiers, et que nous avons en nous les clés de notre épanouissement et de notre résilience.