One Piece Épisode A, l'alliance de deux géants du manga

Avec 104 tomes au compteur (pour l'instant) et quelques histoires parallèles, la saga One Piece recèle de nombreux recoins desquels il reste possible de tirer des récits sans fin, ou presque. En novembre 2019, Glénat publiait ainsi le premier tome d'un roman en deux parties cosigné par Eiichirō Oda et Shô Hinata, intitulé Novel A.

Le titre racontait l'histoire du frère de Luffy, le héros de One Piece : Ace. Ce dernier s'était également constitué un équipage, avant de prendre la mer...

Ce récit se trouve désormais adapté en manga, avec des illustrations confiées à un illustrateur loin d'être un inconnu... Il s'agit en effet de Boichi, connu pour Dr. Stone (avec Riichirō Inagaki, publié par Glénat également, traduit par Karine Rupp-Stanko) et Sun-Ken Rock (publié par Doki-Doki, traduit par Arnaud Delage).

Le résumé de l'éditeur pour One Piece Épisode A :

Luffy au chapeau de paille avait un frère : Ace aux poings ardents. Quel fut le passé de cet homme qui rêvait de graver son nom dans la légende ? Découvrez l’immense aventure de son existence ardente comme une flamme, depuis les événements qui conduisirent à la création de l’équipage du « Spade », le tout dessiné d’un trait de feu par le talentueux Boichi !

À LIRE: Grimaldi, Oda et Rowling, auteurs des livres favoris des Français

Le tome 1 de One Piece Épisode A sera disponible le 1er février 2023, et le tome 2 le 4 octobre 2023. À noter, le tome 1 comporte aussi la reprise par Boichi de « Zoro tombe à l’eau », le chapitre 51 de One Piece.

Un extrait du tome 1 est lisible ci-dessous.

One Piece Episode A - Tome 01

Photographie : couvertures des deux tomes de One Piece Épisode A (Glénat Manga)

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Charles Bukowski