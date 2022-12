Grimaldi, Oda et Rowling, auteurs des livres favoris des Français

L'émission, présentée par Camille Diao et Michel Field, par ailleurs directeur du pôle culture et spectacle vivant de France Télévisions, faisait suite à plusieurs mois d'incitation au vote et à la révélation, en novembre dernier, d'une liste de 25 ouvrages à départager. Le groupe audiovisuel public revendiquait alors 100.000 participants, âgés de 15 à 80 ans.

Ce jeudi 15 décembre, le livre favori des Français a donc été dévoilé lors d'une émission de 2h30, diffusée sur France 2 à partir de 21h10. Avec Il est grand temps de rallumer les étoiles, Virginie Grimaldi remporte le titre. Plus question, pour les intervenants du Masque et la Plume d'ignorer son existence...

L'autrice à succès a récemment quitté la maison d'édition Fayard, détenue par le groupe Hachette, qui fait l'objet d'un rachat par la multinationale Vivendi, propriété du milliardaire Vincent Bolloré. Grimaldi avait choisi de rejoindre Flammarion, qui appartient pour sa part au groupe Madrigall.

Paru en 2018, Il est grand temps de rallumer les étoiles s'est écoulé à 118.000 exemplaires environ en grand format, et 536.000 exemplaires en poche, chez Le Livre de Poche (données : Edistat). Le titre se classe dans la catégorie des romans feel good, un genre particulièrement populaire depuis plusieurs années. Virginie Grimaldi a réagi sur le réseau social Instagram, où elle entretient un lien direct avec ses lecteurs et lectrices.

L'autrice a vendu 877.000 exemplaires de ses livres en 2021, selon l'institut GfK, se plaçant derrière Guillaume Musso. Elle a récemment publié Il nous restera ça, chez Fayard.

Une belle reconnaissance : celle des lecteurs

Contactée, Virginie Grimaldi nous confie avoir regardé Le livre favori des Français en famille : « N'ayant pas pu assister à l'enregistrement, j'étais curieuse de découvrir l'émission. » Elle connaissait néanmoins la victoire de son livre, puisqu'elle avait enregistré un message de remerciement aux votants.

Lorsqu'elle a appris la nouvelle, sa première réaction a été « un petit syndrome de l'imposteur », se souvient l'autrice. « Je me suis dit que ce n'était pas justifié, face à toutes ces œuvres et tous ces auteurs. Et puis, j'ai convenu qu'il s'agissait d'une très bonne nouvelle, surtout au vu du nombre de votants. C'est un classement moderne, éclectique, qui dit quelque chose du lectorat actuel. Je suis très heureuse qu'un manga apparaisse en deuxième position, et que des classiques soient mêlés aux œuvres contemporaines. »

« Je ne suis pas très classement, à la base, mais le flot de messages et de commentaires reçus est formidable », conclut-elle.

Le seul autre titre français contemporain du classement est celui de Melissa Da Costa, Tout le bleu du ciel (Albin Michel et le Livre de Poche, environ 840.000 exemplaires écoulés dans les deux formats), à la 8e position.

Ce qui pourrait être lu comme un signal de la domination d'une littérature feel good ne s'accorde pas à l'analyse de Virginie Grimaldi : « Je ne revendique pas du tout cette étiquette. Ce que j'appelle feel good, et ce que beaucoup de personnes appellent feel good, y compris les journalistes, ce sont des romans qui finissent bien et où tout se passe bien. Les livres de Melissa pas plus que les miens ne correspondent pas à cette étiquette. Mes livres n'ont pas vocation à guérir ou à faire du bien, et le schéma de la résilience n'est pas une thématique de tous mes livres. »

« Par ailleurs », poursuit l'autrice, « ce qui me gêne avec cette classification, c'est qu'on la réserve souvent aux femmes, alors qu'on pourrait y classer, selon moi, un certain nombre d'auteurs ». Revenant sur les choix des Français, elle souligne que, d'après elle, « les gens se reconnaissent dans les livres qu'ils lisent, et peuvent y associer une partie de leur vie ou de leur vécu ».

Des goûts éclectiques

Le reste de la liste comprend d'autres titres à succès, dont la saga Harry Potter de J.K. Rowling, qui occupe la 3e place, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, à la 4e position, Les Misérables de Victor Hugo en 5e, Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien en 6e, devant Le Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas.

L'aspect le plus notable du classement reste sans doute la forte présence des mangas, au détriment de la bande dessinée franco-belge par exemple. Si la popularité du genre n'est plus à démontrer, la mobilisation du lectorat a traversé les générations, puisque des séries récentes et plus anciennes se côtoient. La série One Piece d'Eiichirō Oda prend ainsi la deuxième place, Dragon Ball, chef-d’œuvre d'Akira Toriyama, la neuvième, tandis que Berserk, du mangaka récemment disparu Kentarō Miura, ferme le top 10.

L'émission française reprenait un concept anglophone, The Big Read, diffusé au Royaume-Uni sur BBC Two — BBC Studios coproduit d'ailleurs la transposition sur France 2.

Le top 10 complet

1. Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi (Fayard)

2. One Piece d'Eiichirō Oda (Glénat)

3. Harry Potter de J.K. Rowling (Gallimard Jeunesse)

4. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry (Gallimard)

5. Les Misérables de Victor Hugo (domaine public)

6. Le Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien (Christian Bourgois)

7. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas (domaine public)

8. Tout le bleu du ciel de Melissa Da Costa (Albin Michel)

9. Dragon Ball d'Akira Toriyama (Glénat)

10. Berserk de Kentarō Miura (Glénat)

Photographie : Virginie Grimaldi en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

