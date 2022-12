Censuré à Cuba, Tomber de Carlos Manuel Álvarez

Tomber raconte le délabrement d’une famille cubaine qui partage pourtant le même appartement. Au pays, la faim et la privation agissent comme un détonateur. Le père communiste, la mère gravement malade, la fille résignée et le fils revenchard deviennent tous des ennemis, même si ucun d’entre eux ne comprend vraiment comment et pourquoi cela est arrivé.

Un drame à quatre voix : le père, la mère, la fille et le fils. Une écriture incisive, minimaliste, rythmée. Roman court et percutant. Une référence à la bicyclette du Che et l’enlisement collectif de la société cubaine.

Un premier roman à succès international paru en 2018 aux États-Unis. Censuré à Cuba.

Les éditions Mémoire d'Encrier proposent d'en découvrir les premières pages :

Né à Cuba en 1989, Carlos Manuel Álvarez est un écrivain latino-américain de la relève. Exilé à New York, il présente le pays au-delà desperspectives idéologiques et utopiques des écrivains cubains tels que Arenas Reinaldo, Alejo Carpentier, Pedro Gutierrez, etc. C’est la voix d’une génération désabusée qui ne se reconnaît pas dans le grand récit. Il est l’auteur de deux romans à succès, dont Los caídos (Tomber) et Falsa guerra (Fausse guerre).

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles