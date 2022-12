Rodrigo Fresán et les mystères de la vocation littéraire

Presque vingt ans après Les Jardins de Kensington, Rodrigo Fresán part de nouveau sur les traces d’un écrivain : Herman Melville, auteur magistral, incompris, trop en avance sur son temps, jugé fou et dangereux par certains critiques de l’époque.

Une vie indissociable de celle du père, Alan Melvill, mort de fièvre après avoir traversé à pied le fleuve Hudson gelé, laissant à son jeune fils le souvenir de ses derniers jours peuplés de discours délirants, et formidable exemple de ce que peuvent être l’échec et la folie — cette dernière serait-elle héréditaire ?

S’interrogeant sur les méandres de la fiction, qui oscille sans cesse entre réalité et imagination dans sa quête de la plus pure des vérités, Rodrigo Fresán aborde sous un jour nouveau ses sujets fétiches : « lire et écrire, les mystères de la vocation littéraire et la façon dont elle irradie les mystères encore plus insondables de la paternité. »

À la fois biographie souvent inventée et bourrée d’anachronismes, roman gothique invoquant fantômes et vampires, analyse de l’œuvre de Melville et tendre évocation de l’attachement d’un parent à son enfant, Melvill est une lecture aussi exigeante qu’exaltante pour qui s'y plonge.

Les éditions Seuil proposent d'en découvrir les premières pages :

Rodrigo Fresán est né en 1963 à Buenos Aires. En 1991, il publie son premier livre, Histoire argentine, qui est aussitôt un best-seller. En 1999, il s’installe à Barcelone où il travaille comme critique littéraire. Nourri de culture anglo-saxonne, de Philip K. Dick à John Cheever, il impose, avec Les Jardins de Kensington, Mantra et Le Fond du ciel, une œuvre vertigineuse, fertile en rêves et en visions, qui fait de lui un écrivain atypique, transgresseur et incontournable.

Il a reçu en 2017 le prix Roger-Caillois et, en 2018, La Part inventée a été couronné aux États-Unis par le Best Translated Book Awards.

