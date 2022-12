Actualitteaime : un mille-feuille voyageur

Mais aussi deux voyages initiatiques où la quête du mot se meut en traque de la mémoire et de l'identité, par Zéphir. Ces images, hypnotiques, sont tendues entre une grande plasticité et un dessin très maîtrisé, entre le réalisme de la représentation et la picturalité qui emporte le regard. Poétique et engagé, cet album invite à une lecture douce, contemplative et spirituelle.

Voyager chez soi, c'est possible, dans une salle de théâtre, c'est obligatoire. Stéphane Trapier est probablement le dessinateur dont on a le plus vu les oeuvres dans l'espace public parisien ces 20 dernières années. Mais si être, c'est être perçu, ce n'est pas pour autant être (re)connu...

Pour les plus jeunes, après une rentrée des classes mouvementée, Aneth la petite sorcière est de retour. Cette fois-ci elle part à l’aventure lors d’un voyage scolaire à Froufrousse. Château hanté et météo lugubre, n’arrêteront pas Aneth et sa meilleure amie dans leur chasse au trésor pirate.

Enfin, Si vous espérez que Spa va vous détendre et vous plonger dans un bain d'eau chaude, détrompez-vous. Ce n'est pas un hasard si ce gros pavé aux pages jaspées de rouge à la couleur du sang. Le séjour balnéo s'annonce hanté...

Et comme toujours, un extrait de ces œuvres est disponible en fin d’article.

La mécanique des vides, Zephir





Aneth, apprentie sorcière : Trésor & piraterie, Élodie Shanta





Rond Point - 20 ans de théâtre en affiches, de Stéphane Trapier







Le voyage sur les mers du prince Takaoka, Tatsuhiko Shibusawa (trad. Patrick Honnoré)







SPA, Erik Svetoft (trad. Florence Sisask)









Bonnes découvertes !

