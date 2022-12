Najat El Hachimi : du Rif à la Catalogne

Alternant avec ce récit oral, la seconde trame du roman décrit au passé la vie de cette même femme, Fatima, de sa naissance à son départ vers l'Europe. D'un côté, le douloureux parcours, vécu de l'intérieur, d'une immigrée sans ressources économiques et culturelles abandonnée par son mari dans un monde totalement inconnu dont elle doit apprendre les codes. De l'autre, le parcours de vie d'une fillette qui accède à la condition de femme dans un milieu traditionnel dont elle découvre pas à pas les règles strictes.

Le récit de sa vie d'émigrée fait ensuite une place centrale au cheminement vers l'âge adulte de sa propre fille, Sara. C'est là le nouveau drame que doit affronter Fatima : Sara est en train de devenir la « fille étrangère », celle qui abandonne peu à peu la langue berbère de sa mère illettrée au profit du catalan de l'école et des livres qui l'enthousiasment. Un parcours d'excellence aux yeux de la société d'accueil qui apparaît à sa mère comme une dérive pouvant la conduire à sa perte. Non pas en raison de l'instruction, à laquelle elle aspire pour sa fille mais à cause du renoncement aux valeurs traditionnelles de la famille et de la religion qu'elle semble impliquer.

Dans des circonstances bien différentes, ces femmes ont une même aspiration, toujours contrariée : « avoir une chambre à soi ». Le roman démontre avec intelligence que l'impératif de liberté ainsi exprimé par Virginia Woolf n'est pas réservé à une élite sociale et intellectuelle. Pourtant la réponse, malgré la distance géographique et temporelle, reste la même : dans la maison de ton père, ta place provisoire est dans la chambre des filles, et ta chambre à toi, ta place définitive, c'est la chambre de ton mari.

Une règle qui a tant fait souffrir Fatima mais qu'elle a voulu appliquer à sa propre fille pour remettre les choses dans leur ordre traditionnel. Une grave erreur dont elle se repentira...

Najat El Hachmi est née en 1979 à Nador, au Maroc. Elle est l'autrice d'un essai, Moi aussi, je suis catalane, paru en 2004. Son roman Le Dernier Patriarche (Actes Sud, 2009) a remporté le prix Ramón Llull 2008.

