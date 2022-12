Corine Pelluchon face à l’écoanxiété

Cela suppose de comprendre que l’espérance n’a rien à voir avec l’optimisme qui masque la gravité de la situation et qu’elle se distingue aussi de l’espoir qui exprime le souhait de voir ses désirs personnels se réaliser.

Opposée au déni, l’espérance implique l’épreuve du négatif. Elle est la traversée de l’impossible. Naissant sans qu’on l’ait cherchée et lorsque l’on a perdu toute superbe et toute illusion, elle est la capacité à déchiffrer dans le réel les signes d’un progrès possible et à transmettre l’énergie pouvant l’aider à se réaliser.

Les éditions Rivages proposent d'en découvrir les premières pages :

Corine Pelluchon, philosophe, professeur à l’université Gustave Eiffel, est l’une des voix les plus importantes dans la défense de la cause animale et environnementale. Ses ouvrages sont traduits dans plusieurs langues, notamment son Manifeste animaliste (Rivages, 2021). En 2020, son œuvre a été récompensée en Allemagne par le prix de la pensée critique Günther Anders.