L'espérance, ou la traversée de l'impossible

Ce livre, qui ne comportera pas beaucoup de notes en bas de pages et sera écrit pour un public assez large, s'ouvrira par le poème de Rilke, La Panthère que je connais par coeur depuis longtemps. Il n'est pas seulement question, dans ce poème écrit au début du 20 ème siècle, de la vie de privations imposée à un fauve détenu dans les cages exiguës du Jardin des Plantes. Il s'agit aussi de la souffrance psychique qui est une prison intérieure et de la perte du désir de vivre, de l'étouffement de toute joie et de tout plaisir qui s'ensuit du sentiment de ne plus avoir d'avenir, de ne plus pouvoir s'échapper d'un monde où chaque jour ressemble au précédent.