Paradox Hotel, le temps c'est beaucoup d'argent

2072. Imaginez pouvoir vous extraire de la réalité, côtoyer Mozart, Cléopâtre ou des dinosaures du Jurassique pendant quelques heures. Grâce au Paradox Hotel, voyager dans le passé est possible. Mais, faute de rentabilité, le lieu est menacé. L’annonce d’enchères privées sème le trouble. Car beaucoup discernent dans ce rachat une menace bien plus grande : et si un milliardaire décidait de changer le cours de l’Histoire ?

Responsable de l’hôtel, January Cole sait que se balader dans le temps a un coût qui n’est pas que financier. À chaque passage, le cerveau se dégrade ; elle en a elle-même fait les frais. Et surtout, January est désormais capable de dériver vers l’avenir. Elle seule peut empêcher un crime de se produire...

Les éditions Belfond proposent d'en découvrir les premières pages :

Éditeur de romans noirs, directeur de communication politique, conseiller municipal à la ville de New York, le trentenaire Rob Hart est également auteur d’une série policière (non traduite en France), de nouvelles publiées dans des revues de littérature à suspense, ainsi que dans les Best American Mystery Stories 2018, et coauteur d’un roman avec James Patterson. Il est l’auteur de MotherCloud (Belfond, 2020 ; Pocket, 2021, paru sous le titre L’Entrepôt), roman d’anticipation traduit dans plus de vingt pays et en cours d’adaptation au cinéma par Ron Howard. Rob Hart vit à Staten Island.

