Jean-Marie Laclavetine appelle à sauver Siné Mensuel

Pas seulement la pérennité du seul journal satirique au monde dirigé par une femme, soit dit en passant, Catherine Weil Sinet, une jeunette de 80 ans qui continue à faire vivre le mensuel, comme elle l’avait promis à Siné quand il est parti gambader dans le Walhalla des grands réfractaires.

Non. Ce qui se joue, au-delà de la vie ou de l’effacement du journal que vous tenez entre les mains, c’est tout simplement l’existence en France et en Europe d’une presse véritablement libre et indépendante.

Peu à peu s’éteignent les petites voix insolentes, nécessairement incontrôlables, les flammèches rebelles qui ont longtemps animé le paysage journalistique, et qui passent une à une sous l’éteignoir. Ce sont des destructions silencieuses, des étranglements à bas bruit, des empoisonnements subreptices.

Siné Mensuel tire le diable par la queue. Les aides à la presse vont quasi exclusivement aux quotidiens et aux hebdomadaires – portage payé, aide informatique... – laissant les électrons libres sans miettes à ramasser.

Siné Mensuel a contribué à révéler de nombreux dessinateurs étrangers en France, tels Mix et Remix, Micaël ou Willis From Tunis, Kap l’Espagnol, Loupatine le Russe et Kazanievski l’Ukrainien, et en France, Frilouz, Soph, LB, tout en laissant carte blanche aux vieux de la vieille Willem, Jiho, Geluck et bien d’autres. Après l’attentat contre Charlie, les dessinateurs ont été sanctifiés, mais bizarrement les journaux ont mis beaucoup moins d’empressement à employer ces iconoclastes porteurs de poisse. Ils ont toujours pu trouver un accueil chez Siné Mensuel. L’objectif de l’équipe ?

Faire non pas des bénéfices, mais simplement un bon journal : mise en page soignée, beau papier, enquêtes fouillées, totale liberté dans le ton et le choix des sujets.

En quelques décennies, la majorité des quotidiens et des hebdomadaires français sont passés entre les mains d’une poignée de milliardaires. Cela s’est fait sans que l’on y prenne garde, parallèlement à l’avènement des populismes postfascistes sur tous les continents, que l’on a vus arriver chaque fois avec sidération, comme s’il n’y avait eu aucun signe avant-cou- reur, aucune compromission, aucun défaitisme, aucun consentement tacite.

Siné Mensuel. Numéro 123, Novembre 2022

Bolloré et ses semblables sont à la presse ce que Bayer est à l’agriculture. Ici comme ailleurs, la biodiversité est sérieusement menacée. Ouvrez n’importe lequel de leurs journaux à gros tirages : il s’en dégage une puissante odeur de conformisme, qui est à l’esprit ce que le glyphosate est aux cultures. Observez la presse aujourd’hui : vous avez sous les yeux partout le même spectacle monochrome et insipide, évoquant nos prairies aspergées de Roundup. Que ces journaux soient de droite, de gauche, d’extrême-centre, peu importe. Ils ne sont pas mauvais, pas inintéressants, ils sont fades.

Partout les mêmes publicités, les mêmes pensées calibrées, la même prudence, la même cautèle bourgeoise, le même ordre discret, le même amour du confort, du bon goût et des pelouses bien tondues. Haro sur la mauvaise herbe. Combien sont-ils aujourd’hui, les journaux libres, indépendants de la publicité et des grandes fortunes ? Les journaux de gauche sont devenus les supports préférés des grands joailliers et des fabricants de SUV à cent mille balles. La domestication de la presse est avancée, et nous refusons de voir le danger.

Siné Mensuel, c’est de la mauvaise herbe. De la tenace, de l’imbouffable, jamais traitée parce qu’intraitable, élevée dans le plein vent des idées non-conformes. Une espèce rare, abso- lument pas protégée. À nous de la défendre, bec et ongles.

Pour faire un dons.

Par Jean-Marie Laclavetine, écrivain, éditeur.

Crédits visuel : Siné Mensuel