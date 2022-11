Susan Smit : une chasse aux sorcières au XVIIe siècle

Enfermée sans plus d’explications, Entgen Luijten ne peut compter que sur elle-même : elle n’a plus de famille et sait que personne ne se lamente sur son sort.

Parce qu’elle préfère se rendre au bois qu’à l’église, parce qu’elle connaît le pouvoir des plantes qui soignent, parce qu’elle est un peu trop libre, elle a toujours fait jaser dans son village reculé de la campagne néerlandaise. Dans l’attente de son procès, la voilà réduite à compter les jours dans l’étroit et glacial cachot du baron Van Breyll qui semble prêt à tout pour obtenir des aveux spectaculaires.

Mais malgré les fenêtres étriquées de sa cellule, Entgen se souvient des premières lueurs de l’aube qui embrasent l’horizon et de la lande qu’elle parcourait en compagnie des siens. Et si elle respecte la puissance de la nature, elle ne se soumettra pas à l’autorité du châtelain et compte bien faire entendre sa voix, même si cela doit être la dernière fois.

Susan Smit est une écrivaine et journaliste néerlandaise. Passionnée par l’histoire de la sorcellerie, elle a fait de nombreuses recherches sur ce qu’elle appréhende aujourd’hui comme une pratique spirituelle et une ancienne religion de la nature.