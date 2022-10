La Grande Librairie fouille dans les objets du quotidien 

Êtes-vous plutôt jean slim ou bleu de travail ? Cocktail detox ou bière blanche ? Ethnopsychiatre et romancier, Tobie Nathan publie Ethnomythologiques (Stock). Saviez-vous par exemple que le paiement sans contact à quelque chose à dire de notre sexualité ? À partir de l’ethnologie, de la mythologie et de la psychanalyse, l’auteur chronique avec humour et dérision le sens caché de nos objets.

Pourquoi collectionne-t-on des images ? Après le succès de Sorcières, Réinventer l’amour, ou encore Chez soi, l’essayiste Mona Chollet publie D’images et d’eau fraiche (Flammarion), un accès privilégié à sa galerie d’images personnelles qu’elle collectionne depuis dix ans. Dans ce nouvel essai, l’autrice décrypte cette passion qui paraît anodine mais qui en dit long sur notre rapport au monde et à sa beauté.

À quoi renvoie la couleur blanche ? Est-ce réellement une couleur ? Après le bleu, le noir, le vert, le rouge et le jaune, Michel Pastoureau poursuit sa passionnante exploration de l’histoire des couleurs avec Blanc (Seuil). Une foisonnante traversée des siècles à travers un ouvrage richement illustré qui réhabilite une couleur qu’on a longtemps jugée incolore !

Que se passe-t-il lorsque la frontière entre le réel et la fiction n’existe plus ? Quand les images, les couleurs, les symboles, se confondent jusqu’à nous faire perdre tout repère ? Lucie Rico publie un deuxième roman audacieux, vertigineux et surprenant : GPS (P.O.L).

L'histoire d'une jeune femme qui se rend aux fiançailles de sa meilleure amie. Cette dernière lui partage sa localisation pour l’aider à repérer le lieu de la fête... et devient un point rouge sur une carte. Le lendemain, la fiancée disparait. Elle ne donnera plus aucun signe de vie si ce n’est ce point rouge, sur l’écran, qui bouge. S’ensuit une enquête entre réalité et fiction, où l’image se mêle à la réalité jusqu’à perdre pied…

Cette semaine, l'émission part à la rencontre de l’un des 220 bouquinistes parisiens ! Il s’appelle Jérôme Callais et ses boites sont Quai de Conti, à Paris.

Rendez-vous mercredi 26 octobre, à 21 h, sur France 5.