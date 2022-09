Adopter un des trésors du Château de Chantilly, c'est possible  

Le Cabinet des livres, qui abrite les trésors bibliophiliques de l’édifice, est depuis 1897 ouvert aux visiteurs. 14.000 volumes datant de la fin du Xe au début du XIXe siècle y sont conservés, dont 1500 manuscrits, parmi lesquels 500 médiévaux, faisant de cette collection la plus riche en enluminures après celle de la Bibliothèque nationale de France (BnF). 700 incunables (livres imprimés avant 1501) ou encore 2500 ouvrages imprimés au XVIe siècle achèvent le tableau.

La plupart poussiéreux et encrassés, selon le Château de Chantilly, « près d’un millier » nécessitent d’être restaurés, car « leur état trop fragile ne permet pas de les manipuler, numériser ou exposer. »

Afin de financer ce programme de remise en état, le Château de Chantilly a lancé, ce mercredi 28 septembre, un appel au mécénat participatif : entreprises ou particuliers sont invités à contribuer à leur entretien ou restauration.

Le « Prince des bibliophiles »

Parmi eux, on trouve certains des 800 manuscrits des Montmorency et des Bourbon-Condé, confisqués à la Révolution française, avant d’être restitués en 1815 au duc de Bourbon qui les lègue, avec ses autres biens, au duc d’Aumale. Ce dernier complète alors cet ensemble et impose sa marque personnelle au fonds en y ajoutant plus de 600 manuscrits et 17.000 imprimés « rarissimes ».

Le duc d’Aumale manifeste un intérêt soutenu pour les ouvrages les plus anciens et les plus rares, que ce soit des manuscrits, éditions princeps, uniques, livres enrichis de gravures ou de dessins originaux, ouvrages issus d’imprimeries privées, textes introuvables, ou encore de provenances prestigieuses. Mais également pour le patrimoine classique et littéraire, des textes d'auteurs tels que Cicéron, Virgile, Dante, Montaigne, Molière...

Henri d’Orléans, duc d’Aumale, cinquième fils du roi Louis-Philippe, militaire puis homme politique, historien et membre de l’Institut de France, fut un grand collectionneur, jusqu’à recevoir le titre de « prince des bibliophiles ». En 1884, il lègue le château de Chantilly et toutes ses collections à l’Institut de France pour en préserver l’intégrité. Le legs est transformé en don en 1886. La condition est l’ouverture du château et de ses collections au public.

À LIRE:Un Livre d'heures à l'usage des Chartreux considéré trésor national

Il fut d’ailleurs le premier bibliophile à présenter publiquement ses trésors, créant l’événement à Londres au moment de l’exposition universelle de 1862. Il achète notamment plusieurs grandes collections, comme celle de la bibliothèque Standish en 1851. Viennent s’y ajouter des ensembles moins importants mais cohérents, ou des volumes isolés, comme Les Très riches Heures du duc de Berry, en 1856.

Plusieurs formules de soutien ou d’adoption ont été mises en place en fonction des contributions et sont à découvrir ici.