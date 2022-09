Un livre de Nathalie Saint-Cricq adapté sur France 2

Le tournage, en Île-de-France et en Vendée, a commencé ce 13 septembre, et doit se poursuivre jusqu'au 10 octobre prochain. Devant la caméra de Lorraine Lévy (Le Fils de l'autre, Marion, 13 ans pour toujours), Pierre Arditi, pour incarner Georges Clemenceau, et Émilie Caen, qui prête ses traits à Marguerite Baldensperger.

Le résumé de l'éditeur pour Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir :

2 mai 1923. Comme chaque jour, Clemenceau s'installe à son bureau. À 82 ans, il n'a rien perdu de sa flamboyance ni de son orgueil. Alors que la République l'a remercié, le « Tigre » ignore qu'il se prépare à vivre ses années les plus passionnées : Marguerite Baldensperger, éditrice de quarante ans sa cadette, s'apprête à passer sa porte pour lui proposer d'écrire un livre. Elle est aussi réservée et discrète que lui se montre charmeur et tempétueux.

Pourtant, dès lors, un pacte les unit : « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». Marguerite surmontera ainsi le grand chagrin de sa vie et reprendra goût à l'existence. Clemenceau puisera dans sa présence une vigueur nouvelle pour le combat politique et retrouvera la fougue de ses anciennes batailles. Malgré les années qui les séparent, ils vont s'aimer, chacun à leur façon.

Également à la distribution, Elizabeth Bourgine (Madeleine Clemenceau Jacquemaire), François Marthouret (Claude Monet), Chantal Neuwirth (Clotilde), François Levantal (Nicolas Pietri), Scali Delpeyrat (Fernand Baldensperger), Serge Riaboukine (Aristide Briand), Arthur Choisnet (Albert Boulin - majordome), Guillaume Destrem (Alfred Brabant - chauffeur), Sophie Guiter (Blanche Hoschedé Monet), Arnaud Maillard (Leroy, le professeur de gymnastique), Cédric Le Roy (Facteur), Anne Tifine (Blandine), Marylou D'Amico (Marie Baldensperger) ou encore Andy Koubi (Pierre Baldensperger).

Le scénario du long-métrage, adapté du livre publié aux éditions J'ai lu, est cosigné par Jacques Santamaria et Nathalie Saint-Cricq elle-même.

D'une durée prévue de 90 minutes, le film n'a pas encore de date de diffusion.